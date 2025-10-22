Vizsgálat indult egy rendőr ellen, amiért nem a főbejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt a kihallgatása után

rendőrség;vizsgálat;kihallgatás;Ruszin-Szendi Romulusz;

Felettese utasítása ellenére sem.

Függelemsértés miatt indult vizsgálat egy rendőr ezredes ellen, amiért felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, úgynevezett gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt, akit előtte a rendőrségen gyanúsítottként hallgattak ki – tudta meg rendőrségi forrásból a Telex.

Ruszin-Szendi Romuluszt október 16-án hallgatták ki gyanúsítottként a kaposvári rendőrkapitányságon egy olyan eljárásban, ami azért indult ellene, mert Kötcsén meglökte a Mandiner őt kérdező munkatársát. A Tisza Párt politikusa ellen garázdaság vétsége miatt indult eljárás. A portál úgy tudja,

az ezredes azért a hátsó kijáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt, mert a főbejáratnál a volt vezérkari főnököt az épületen kívül a kormánypárti sajtó várta.

Rendőrségi kontextusban a „függelemsértés” azt jelenti, hogy egy rendőr nem tartja be az alá-fölérendeltségi viszonyokat, például egy felettese utasításait, megsértve ezzel a belső hierarchiát és a szolgálati szabályokat.

A Telex telefonon kérdezte arról Ruszin-Szendi Romuluszt, hogy hogyan hagyta el a rendőrség épületét, de a volt vezérkari főnök nem akart nyilatkozni az ügyben. Gyanúsítotti kihallgatása után egyébként a Facebookon reagált a történtekre, kiemelve, szerinte ócska lejárató kampány zajlik ellene, amit jól jelez, hogy az egyik vidéki rendőrkapitányságon kellett megjelennie, ahol már várt rá a Hír TV stábja.