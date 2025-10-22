„Az ellenség belül van…” – Várhelyi Olivér felfüggesztését és Magyarország szavazati jogának megvonását követelték a magyar kémügyről tartott EP-vitában

Orbán-kormány;vita;Magyarország;Európai Parlament;kémkedés;Várhelyi Olivér;

2025-10-22 20:41:00 CEST

Zajlik a belső vizsgálat , operatív okokból az Európai Bizottság nem akar részleteket elárulni róla.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Bizottság, annak intézményei és alkalmazottai az információgyűjtő szervezetek célpontjai, épp ezért komolyan vesszük azokat a sajtóban megjelent cikkeket is, amelyek ezt érintik – mondta Piotr Serafin uniós biztos szerda este az Európai Parlamentben, ahol vitát rendeztek az úgynevezett magyar kémügyről.

A Direkt36 oknyomozó portál leplezte le nemrégiben, hogy az EU-hoz delegált magyar diplomaták közül 2012 és 2018 között többen is kémtevékenységet folytathattak az Információs Hivatal, vagyis a magyar hírszerzés megbízásából: az Európai Bizottságnál dolgozó magyar tisztviselőktől próbáltak információkat szerezni, s egyik célpontjuk a magyar korrupciós ügyeket vizsgáló OLAF volt. Az Európai Bizottság részéről felszólaló Piotr Serafin megerősítette: az ügyben belső vizsgálat zajlik, de operatív okokból ez a folyamat bizalmas, ezért a részletekről nem tud beszámolni, illetve azt is közölte: aggályaikat minden szinten fel fogják vetni a magyar kormány előtt is.

A képviselők közül elsőként felszólaló Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője azt hangsúlyozta: október 23 előtt egy nappal a szabadságról kellene beszélni, ám most az Orbán kormány miatt kell szégyenkezni. Ez a kormány szavai szerint ma már nem rejti véka alá, hogy Oroszország érdekeit képviseli Európában, miközben az emberek a nyugathoz és Európához akarnak tartozni. - Az eddig napvilágra került információk szerint a brüsszeli magyar állandó képviseletet évekkel ezelőtt Várhelyi Olivér uniós biztos nagyköveti megbízatása idején a szövetségeseink elleni kémkedés eszközévé tették. Néhány év elmúltával már a vak is világosan látja és az Orbán-kormány sem csinál titkot abból, hogy a nemzeti helyett idegen, orosz érdekeket képvisel Európában.

Orbán Viktor nem titokban árulja el a magyar érdekeket, hanem nyíltan és mindenki szeme láttára, és erre még büszke is

- mutatott rá a Tisza EP-frakciójának a vezetője.

- Önök képesek voltak egyetlen újságcikk miatt vitát rendezni Magyarországról, miközben tucatnyi olyan ügy van, ami miatt megtehették volna ezt, kezdve onnan, hogy Romániában eltörölték a választás eredményét,

Franciaországban nem engedtek egyes képviselőjelölteket elindulni, jobboldali tévéket akarnak ellehetetleníteni. Az a bajuk, hogy Magyarország önálló politikát folytat, s ellen áll a brüsszeli baloldali áramlatnak ­– mondta felszólalásában Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő.

A legtöbben pártállástól függően védték, vagy épp támadták a magyar kormányt illetve Orbán Viktort és Várhelyi Olivért. Volt olyan képviselő, aki szerint a magyar kémügy azt jelenti, hogy az ellenség belül van, mert egy uniós tagállam hírszerzése a saját szövetségeseit támadja. Többen Várhelyi Olivér jelenlegi uniós biztos felfüggesztését követelték a bizottsági vizsgálat idejére, illetve azt, hogy az Európai Tanácsban függesszék fel Magyarország szavazati jogát. Mások szerint viszont az Orbán-kormányt megint méltatlanul támadják, ráadásul egy olyan üggyel, ami régen történt, s ez többek szerint nem lehet véletlen, hanem összefügg a közelgő tavaszi magyarországi választásokkal.

Magyar Péter korábban a közösségi oldalán a kémügyet úgy kommentálta: a brüsszeli uniós nagykövetségen köztudomású tény volt, hogy Lázár János 2015-2018-as minisztersége idején titkosszolgálati embereket helyeztek ki Brüsszelbe. - Mivel ekkor jómagam is az uniós magyar nagykövetség diplomatájaként dolgoztam, első kézből tapasztaltam, hogy miután Lázár János átvette az uniós ügyek irányítását, szakpolitikai felkészültséggel nem rendelkező fura figurák érkeztek Brüsszelbe fedett, „diplomata” munkakörbe, akik valószínűsíthetően a magyar szolgálatoknak dolgoztak, és az lehetett a feladatuk, hogy magánéletileg és politikailag terhelő információkat gyűjtsenek magyar és külföldi diplomatákról, vezetőkről. Jómagam és a valódi magyar uniós diplomaták döntő többsége visszautasította az együttműködést a gyanús körülmények között kihelyezett új „diplomatákkal” – fogalmazott. Hozzátette: az is tudomására jutott, hogy a magyar szolgálatok a brüsszeli évei alatt sokak mellett őt is megfigyelték és lehallgatták, de hogy erre Lázár János és Várhelyi Olivér tudtával, vagy utasítására került-e sor, azt nem tudja.