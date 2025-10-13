A kémbotrány miatt Ursula von der Leyen személyesen hallgatta meg Várhelyi Olivért

Európai Unió;Európai Bizottság;meghallgatás;kémbotrány;Ursula von der Leyen;Várhelyi Olivér;

2025-10-13 11:39:00 CEST

A hírek szerint a magyar biztos a személyét tisztázandó ült le beszélni az Európai Bizottság elnökével, de ettől függetlenül zajlik az uniós végrehajtó testület vizsgálata, amelynek keretében lesz még egy meghallgatás.

Vasárnap találkozott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság (EB) elnökével Várhelyi Olivér, hogy tisztázza a szerepét, amely az Orbán-kormány brüsszeli kémhálózatáról szóló hírekben vetődött fel – írja a Portfolio. Azt nem tudni, hogy az elnök és EB egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa között mi hangzott el, illetve, hogy Várhelyinek sikerült-e eloszlatni a kételyeket. Egyelőre még az sem tudni, hogy mikor fogja valamelyik belső biztonsági szolgálatuk kihallgatni a magyar politikust. A Politico szerint ha erre sor kerülne, azt valószínűleg a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatóság egyik tagja végezné el első körben.

Paula Pinho, az Európai Bizottság szóvivője szerint Várhelyi Olivér arról tájékoztatta Ursula von der Leyent, hogy nem volt tudomása az Európai Bizottság munkatársainak toborzására irányuló erőfeszítésekről. A Direkt36 csütörtökön számolt be leleplező cikkében arról, hogy az Orbán-kormány titkos kémhálózatot tartott fenn Brüsszelben, Várhelyi Olivér uniós biztos pedig korábbi uniós nagykövetként mindent tudhatott az EU-s szervezetekbe beépülő magyar hírszerzőkről, akiknek egyik célpontjuk a korrupciós ügyeket feltáró OLAF volt. Az EU-s intézményekbe való beszivárgás és a hírszerző hálózat kiépítésének fő célpontjai a brüsszeli intézményekben dolgozó magyar állampolgárok voltak.

Lapunk is írt arról még pénteken, hogy a szóvivő a Politicónak azt mondta, egyelőre nem függesztik fel Várhelyi Olivért. Kiemelte, hogy komolyan veszik a kémkedésről szóló jelentéseket, tekintettel azok következményeire az uniós műveletek biztonságára és integritására nézve. – Eltökéltek vagyunk abban, hogy megvédjük személyzetünket, információinkat és hálózatainkat az illegális információgyűjtési kísérletektől – tette hozzá Paula Pinho. Politcónak nyilatkozó jogászprofesszor, Alberto Alemanno szerint ha beigazolódnak a vádak, vagy a Bizottságnak, vagy a tagállamokat tömörítő Európa Tanácsnak kell egyszerű többséggel az Európai Unió Bírósága elé küldeni, ahol korai nyugalmazásáról és nyugdíjának megvonásáról dönthetnek.