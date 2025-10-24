Hatvanmillió euró hitelből újítanák fel a budapesti fürdőket, de a végső döntéshez a Fővárosi Közgyűlés és az Orbán-kormány is kell

Orbán-kormány;Budapest;hitel;felújítás;Fővárosi Közgyűlés;fürdő;

2025-10-24 10:20:00 CEST

A BGYH most abban bízik, hogy a Gellért és a Széchenyi mellett a Rác fürdő ügyében is előreléphet.

A „kötényes” fürdőzés (fürdőruha nélküli), nyitvatartás, a Zsigmondy-kártya kiterjesztése és a mobileszközök korlátozása mellett a Rác fürdő felújítása is terítékre kerül a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén. Méghozzá mindjárt két előterjesztés keretében. A nyílt ülés elején tárgyalandó javaslatban a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. meglehetősen merészen 60 millió euró (23,34 milliárd forint) keretösszegű hitel felvételéhez kéri a fővárosi képviselők jóváhagyását. A pénzt három történelmi fürdő: a Gellért, a Rác és a Széchenyi fürdő felújítására költenék. A BGYH korábbi közlése szerint a Gellért fürdő teljes körű felújítása 20 milliárd forintba kerül, a Rác fürdő esetében előzőleg csaknem 6 milliárddal számoltak.

Szorít az idő. Az ügylethez ugyanis a kormány engedélyére is szükség van, az erre vonatkozó kérelmet pedig november 15-ig be kell nyújtaniuk, ha még az idén meg szeretnék kapni. A másik, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztés a kivitelezői közbeszerzési tender részleteit ismerteti. Egyik vita sem ígérkezik simának. A közbeszerzésnek egyszer már nekifutottak, de eredménytelenül zárult. A hitelfelvételre pedig a Vitézy Dávid vezette Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság korábban nemet mondott.

Lassan négy éve, 2021 októberében az akkor már Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat azzal a felkiáltással vette meg az árverésre bocsátott fürdőt és hotelt, hogy 2022 novemberére megnyitják a vendégek előtt. Ez azóta se sikerült. Most már csak annyit ígér a BGYH, hogy a felújítás bekerül a 2026-os üzleti tervbe.

A cég már előbb nekifutott volna. A fürdő-hotel épületegyüttes hasznosítási-újranyitási terveket márciusban már bemutatták a Vitézy-bizottságnak. Az akkori ütemterve szerint idén április és szeptember között hirdettek volna nyílt pályázatot a Rác Hotel értékesítésére, míg a fürdő újabb kivitelezési tenderét 2025. október és 2026. január közöttre tervezték, a kivitelezés 2026 februárjában kezdődne és 2027 júniusára fejeződne be.

A bizottság azonban nem támogatta a hitelfelvételt és azt is kikötötte, hogy a fürdő felújítása miatt nem csökkenhet jelentősen a BGYH által a fővárosi önkormányzatnak fizetendő osztalék.

A Fővárosi Közgyűlés végül elfogadta a cég idei üzleti és ingatlangazdálkodási tervét, amelyben prioritásként szerepelt a hotel értékesítése és a fürdő felújítása, azzal a kitétellel, hogy a pályázatok lebonyolítása után a közgyűlés hozza meg a végső döntést. Ám idáig még nem jutottak el.

A BGYH most abban bízik, hogy a Gellért és a Széchenyi mellett a Rác fürdő ügyében is előreléphet. A közgyűlés már 2023 szeptemberében döntött a Rác Fürdő rekonstrukciójáról, de a kivitelezői tender tavaly eredménytelenül zárult. A közbeszerzési eljárás számait 2024 nyarán aktualizálták. Ám a felújításhoz hitelt kellene felvenni, amihez meg kell szerezniük előbb a Fővárosi Közgyűlés, majd az Orbán-kormány jóváhagyását is.

A fürdőfelújítást részben a Rác Hotel eladásából fedeznék. A BGYH az első sikertelen hasznosítási pályázat után megkeresett hét megfelelő tapasztalatokkal bíró, nemzetközi hoteltanácsadással foglalkozó céget és indikatív ajánlatot kértek. A PriceWaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. végül 1,6 millió forintért készítette el a vagyonértékbecslést és a tenderdokumentációt. Ez utóbbi nem nyilvános, a pályázók majd térítési díj ellenében kaphatják meg. Az újabb tendert még nem írták ki. Az idei évre előírt 5,3 milliárd forint összegű osztalékot pedig már kifizették a tulajdonos fővárosnak.

Ahogy arról korábban beszámoltunk: a fővárosi önkormányzat négy éve vásárolta vissza a a 2002-ben bezárt, 2005 és 2010 között egyszer már felújított, de azután újra pusztulásnak indult Rác fürdőt és a mellé újonnan épült hotelt, amely 2002-ben a nyitás küszöbén volt. A visszavásárlás után készült műszaki állapotfelmérés szerint a fürdő 40 százalékos, a hotel 75-80 százalékos készültségi fokban volt. (A projektet megállító Tarlós István főpolgármesteri kinevezésekor 95 százalékos készültségi fokon álltak.) Az ingatlanegyüttesért 2021-ben 5,1 milliárdot fizettek. A BGYH korábban abban bízott, hogy a hotel hasznosításából remélt 3,4 milliárd forint elég lesz a fürdő rendbe tételére, de a tavaly ősszel aktualizált költségbecslés már 5,85 milliárd forintról szólt. Igaz, a hotel kikiáltási ára is 4 milliárdra nőtt. A BGYH számításai szerint a fürdő már az első teljes évben 2,9 milliárdos bevételt hozhat. A használatbavételi engedély megszerzésétől számítva 10 év alatt megtérülhet a beruházás.