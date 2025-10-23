Egy család rejtőzött a frontvonaltól három kilométerre lévő Zvanivka faluban. A házaspár kisebbik fia talált rá az áldozatokra, és tett feljelentést háborús bűncselekmények miatt.
A Kreml tagadja, hogy háborús bűnöket követnének el a megszállt országban, ám minden jel és bizonyíték ennek ellenkezőjét mutatja.
Emellett még jobban megbírságolná őket, az így befolyó pénzekből pedig drónokat vásárolna.
A Donyeck megyei településen egy lakóház és egy nyomdaépület és több autó is megrongálódott.
Bahmut és környékének visszafoglalásáért továbbra is ádáz harc zajlik.
Oroszország ezt nem erősítette meg, de a közösségi médiában megjelent felvételek elég sokat elárulnak.
Érdemes fenntartásokkal kezelni ezeket a bejelentéseket.
Ramzan Kadirov csecsen vezető, Vlagyimir Putyin egyik legfőbb híve már kis hatóerejű nukleáris fegyverek bevetésének szükségességéről beszél.
A TASZSZ orosz hírügynökség jelentése szerint Luhanszk megyében szeptember 23. és 27. között tarthatnak "népszavazást". Szintén a következő napokban tarthatnak "népszavazást" az oroszok által megszállt zaporizzsjai területeken.
Egy rendőr meghalt, kettő megsérült Donyeck megye ukrán ellenőrzésű részében szerdán, miután autójuk aknára hajtott és felrobbant - hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Abroszkin, az országos rendőrfőkapitány első helyettese a Facebookon.
Heves támadást indítottak hétfőn a Moszkva által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok Donyeck megye déli részén, a stratégiai fontosságú Azovi-tenger parti kikötőváros, Mariupol térségében - közölték ukrán hírforrások.
A legfrissebb adatok szerint eddig 49 gyermek vesztette életét és 138 sérült meg a csaknem két éve tartó kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus következtében Donyeck megyében - hozta nyilvánosságra vasárnap a helyi rendőrség sajtószolgálata.
Továbbra is súlyos harcok folynak Donyeck megyében, a Debalceve közelében lévő Vuhlehirszk településen, amelyet előző nap támadtak meg az oroszbarát szakadárok - derül ki a kijevi hadműveleti parancsnokság (ATO) péntek este kiadott közleményéből.
Legalább hat, más forrás szerint tíz civil meghalt, többen pedig megsebesültek, amikor tüzérségi lövedék csapódott be kedden a kelet-ukrajnai Donyecktől délre fekvő Volnovaha település közelében egy ellenőrző pontnál. A szakadárok cáfolták, hogy közük lenne a támadáshoz.
Nyugdíjjegyekért sorban álló helyi lakosok rohammal behatoltak hétfőn a Donyeck megyei Horlivka városának egyik kerületi hivatalába, amelyet az oroszbarát szakadárok tartanak megszállva - adta hírül egy helybeli újságíró szemtanúkra hivatkozva.
Grad rakéta-sorozatvetővel lakóházakat lőttek az oroszbarát szeparatisták a Donyeck megyei Nyikisine településen - közölte Andrij Liszenko, az ukrán Nemzetvédelmi és Biztonsági Tanács (RNBO) szóvivője csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján.
Nem tartós tűzszünetről, hanem annak „rendjéről”, a megvalósításához vezető lépésekről jutott megállapodásra Petro Porosenko ukrán és Vlagyimir Putyin orosz államfő – derült ki tegnap, miután már a hírügynökségek az ukrán elnöki hivatal közleménye alapján bejelentették a kelet-ukrajnai tűzszüneti megállapodást.
Gőzerővel dolgoznak a donyecki szakadárok. Tegnap miniszterelnököt neveztek ki, bemutatták a parlamentjük által elfogadott alkotmányt is, amely, mintegy Kijevnek adott válaszként, az orosz mellett az ukránt is államnyelvvé nyilvánítja. Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár Bukarestből üzent Moszkvának. Az ENSZ Kijevben jelentést mutatott be az ukrajnai emberi jogok helyzetéről, Moszkva elfogultsággal vádolja a világszervezetet.
A szavazáson részt vevők csaknem 90 százaléka a Donyecki megye függetlenségére szavazott a terület jogállásáról tartott vasárnapi népszavazáson, a másik kelet-ukrajnai szakadár területen, a Luhanszki megyében pedig csak hétfőn hozzák nyilvánosságra az ottani referendum eredményeit - közölték a helyi választási bizottság illetékesei.
Súlyos harcok robbantak ki a Moszkva-barát szeparatisták és az ukrán biztonsági erők között pénteken a kelet-ukrajnai Donyeck megye déli részén lévő Mariupol kikötővárosban.
Lövöldözés tört ki pénteken a kelet-ukrajnai Donyeck megye déli részén lévő Mariupol városban. Eddig négy embert szállítottak kórházba lőtt sebekkel.
Megszakadt a kapcsolat az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ) a kelet-ukrajnai Donyeck megyében tartózkodó katonai ellenőrző küldöttségével - közölte pénteken az ukrán külügyminisztérium szóvivője.