Ukrajna jövőjéről döntsön Ukrajna!

Gőzerővel dolgoznak a donyecki szakadárok. Tegnap miniszterelnököt neveztek ki, bemutatták a parlamentjük által elfogadott alkotmányt is, amely, mintegy Kijevnek adott válaszként, az orosz mellett az ukránt is államnyelvvé nyilvánítja. Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár Bukarestből üzent Moszkvának. Az ENSZ Kijevben jelentést mutatott be az ukrajnai emberi jogok helyzetéről, Moszkva elfogultsággal vádolja a világszervezetet.