Megélénkült a kereslet, a Mol nyugtat a Dunai Finomítóban pusztító tűz után

2025-10-25 14:37:00 CEST

Bőven van készlet – szögezték le a Molnál, amelyik éppen cégekbe szervezi kutatás-termelési, finomítás-nagykereskedelmi és kútüzletágát.

Egyes lapunkat tájékoztató kutasok a Mol százhalombattai finomítójának hétfő esti tűzesete óta az ország egyes töltőállomásain a szokásosnál élénkebb érdeklődés tapasztalnak. Kapcsolódó megkeresésünkre a hazai piac mintegy 70 százalékának nagykereskedelmi kiszolgálását végző olajcsoportnál leszögezték: az ország ellátása biztosított, van elegendő üzemanyag, a kárfelméréssel párhuzamosan folyamatosan indítják újra az üzemeket. Ama értesülésünk kapcsán, miszerint nagykereskedelmi üzletáguk a kutasoknak küldött tájékoztató szerint csepeli, komáromi és százhalombattai tankautótelepeire október 28-ig már nem fogad további megrendeléseket, a cégnél rögzítették: a termelés újraindulásáig a folyamatos kiszolgálás érdekében átmeneti átütemezési intézkedéseket vezettek be. Ez az ellátás szokásos átszervezése, ami semmilyen módon nem utal a bő kínálat változására – tették hozzá megfigyelők.

Mint emlékezetes, hétfő este hatalmas lángok csaptak fel a százhalombattai Dunai Finomítóban (Dufi). A Mol kedd délelőtti sajtótájékoztatóján Pulay Krisztián finomítás-nagykereskedelmi ügyvezető igazgató kijelentette: sem a romániai finomítóban tapasztalt robbanáshoz kapcsolódó, sem bárminemű külső behatásra utaló nyomot nem találtak; esetükben nem is történt robbanás, még ha az ilyenkor felszabaduló gázok okozhattak is hasonló hanghatásokat. A tűzoltók a lángokat kedd késő délelőttre oltották el. Szerdán elindult a kárfelmérés: a tűz eloltása és a megsérült eszközök kihűlése után tényfeltáró munkacsoport alakult – közölte két napja a Mol. A hatóságokkal együttműködve egy statikusokból, gépészekből, műszerészekből, villamos- és vegyészmérnökökből álló szakembergárda vizsgálja, az érintett, AV-3 jelű üzemben mit lehet megmenteni, illetve mit kell elbontani vagy újraépíteni. A kárfelmérés után részletes bontási és helyreállítási terv készül. Az AV-3 berendezéseiben maradt anyagok eltávolítása megkezdődött. A vészhelyzeti rend alapján leállított, de a káreseményben egyébként nem érintett többi üzem visszaindulása folyamatos. A termelés hamarosan újraindul, Magyarország ellátása biztosított – nyomatékosítják.

Az Erste keddi elemzése szerint a finomító AV-1, AV-2 és AV-3 jelű, párhuzamos üzemeiből utóbbi kiesése akár hónapokig tartó, 40 százalékos termeléskiesést is okozhat, amit a Mol nem kommentált.

Kissé eddig is nőtt a kereslet

Az előző év háromnegyedéhez képest idén fél százalékkal 2,9 milliárd literre nőtt a nagy hazai kútláncok üzemanyagforgalma – derül ki az e kört képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség szintén szerdán közzétett adatsorából. A mégoly szerény emelkedési ütem felmérésünk szerint az árstop miatti 2022-es őrület óta most először mutat felfelé. Az érték megegyezik a 2024 és 2025 első féléve közöttivel. A harmadik negyedév egymilliárd literje 0,7 százalékos emelkedés. Erre szintúgy igaz, hogy 2022 óta nem állt pluszban, illetve hogy megegyezik 2025. második negyedének éves emelkedési ütemével.

Bár a január és szeptember között elpöfögött 1,2 milliárd liter benzin és 1,8 milliárd liter gázolaj emelkedési üteme egyaránt megegyezik az összesítéssel, a részletek mégis árulkodók. Míg 95-ösből 0,8 százalékkal kevesebbet tankoltak, az immár 215 millió liter prémiumbenzin 6,7 százalékos bővülés. Bár így ma már minden ötödik liter benzin kiemelt minőség, arányuk nem tért vissza a 2021 és 2022 vége között érvényes árstop által letört 2020-2021-es szintre. Míg a normál dízel iránti kereslet 0,4 százalékkal szintén csappant, a 164 millió liter prémiumgázolaj 11 százalékos bővülés. Itt minden tizedik tankolt gázolaj minőségibb és a 2022-es pofon óta e termékkör is csak fokozatosan tér magához.

Nem ez az első tűzeset a Dufiban

A Dufiban 2023-ban is történt egy kisebb, egy könnyű sérüléssel járó tűzeset. Akkor üzemanyagátfejtés közbeni öngyulladásra gyanakodtak. 2022 júniusában, az amúgy is ellátási nehézségekkel járó árstop alatt, szintén több hetes kiesést okozott egy eset és a kapcsolódó decemberi nyomáspróba sem sikerült. A Privátkopó ez év szeptemberi tudósítása szerint egy részeg férfi hét órán át bolyongott a finomító területén, akit a biztonságiak kísértek ki. Júniusban egy online kihívást teljesítő tartalomgyártó a Mol zalai üzemegységében járkált zavartalanul.

Átszervezi magát a Mol

Cégekbe szervezi kutatás-termelési, finomítás-nagykereskedelmi és kútüzletágát a Mol – közölte szerdán az olajcsoport. Az nyrt. ezeket összefogó, stratégiai-, elszámoló- és ellenőrzőközponttá válna. A cél a rugalmasság, a jövőállóság, az ellenállóképesség, a fenntarthatóság, a digitalizáció, a működési kiválóság, a hatékonyság, az átláthatóság és a versenyképesség erősítése, a működési korlátok csökkentése-megszüntetése, a stratégia végrehajtása és a nemzetközi ágazati változások követése. A lépés a részvényesek jogait nem érinti. Az ügyben november 27-ére rendkívüli közgyűlést hívtak össze.