Vlagyimir Putyin barátságtalan lépésnek nevezte az új amerikai szankciókat

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;szankciók;Donald Trump;

2025-10-23 20:45:00 CEST

Az orosz elnök ugyanakkor úgy vélte, Donald Trump nem lemondani, csak elhalasztani akarta a budapesti csúcsot.

Nagyon komoly válasz fog érkezni, ha Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel vagy más nagy hatótávolságú fegyverrel Oroszország területének mélyére mérnének csapást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

– Ha ilyen fegyverekkel támadják meg Oroszország területét, a válasz nagyon komoly, mondhatni megdöbbentő lesz. Gondolják ezt át! – figyelmeztetett.

A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Kijevnek való esetleges átadását az orosz elnök eszkalációs kísérletnek nevezte.

Vlagyimir Putyin ezzel Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek arra a – brüsszeli európai uniós csúcstalálkozón elhangzott – kijelentésére reagált, miszerint Ukrajna hozzájuthat ilyen eszközökhöz, de más eszközökkel is képes 3 ezer kilométeres mélységben csapást mérni Oroszországra.

Az arra vonatkozó kérdésre, hogy Donald Trump miért mondhatta le a közeljövőre tervezett csúcstalálkozót, Putyin hangot adott annak a feltételezésének, hogy az amerikai elnök csak elhalasztani akarta találkozót. Hozzátette, legutóbbi beszélgetésük során hivatali partnere maga javasolta, hogy a csúcstalálkozót Budapesten tartsák meg.

Az orosz államfő szerint hiba lenne felkészülés nélkül belevágni a budapesti csúcstalálkozóba.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig támogatta a párbeszéd folytatását. Azt is mondta, Oroszország és az Egyesült Államok számos területen működhet együtt, ha az országok a nyomásgyakorlástól a komoly, hosszú távú párbeszéd felé fordulnak.

A frissen bejelentett, új amerikai szankciókat az orosz elnök barátságtalan lépésnek nevezte, amely nem erősíti az orosz-amerikai kapcsolatokat. Azt mondta, hogy a korlátozások nem lesznek jelentős hatással a gazdasági helyzetre. Lesznek ugyan veszteségek, de az orosz energetika magabiztosan áll a helyzethez. Hangsúlyozta, hogy Oroszország az önbecsüléssel rendelkező országok közé tartozik, és nem szándékozik nyomás alatt döntést hozni.

– Ez természetesen nyomásgyakorlási kísérlet. De egyetlen önmagát becsülő ország és egyetlen önmagát becsülő nép sem hoz sohasem így döntéseket. Oroszországnak természetesen megvan az a kiváltsága, hogy az önmagát becsülő országok és népek közé sorolja magát

– jelentette ki.

Emlékeztetett rá, hogy Trump első elnöki ciklusa alatt vezette be a legtöbb szankciót Oroszország ellen. Elmondta azt is, beszélt az amerikai elnökkel arról, hogy az orosz olajszállítások helyzete hogyan befolyásolja az árak emelkedését a világban, egyebek között az Egyesült Államokban is.

Kitért rá, hogy az orosz olaj helyettesítése a világpiacon időbe telik, és az Oroszországból származó olaj mennyiségének hirtelen csökkenése az árak emelkedéséhez vezet. Putyin szerint szükséges befektetni alternatív energiaforrásokba, de a elkövetkező évtizedekben nem lehet meglenni szénhidrogének nélkül.

Vlagyimir Putyin az Oroszországi Földrajzi Társaság 17. kongresszusának záróülése után lépett a sajtó elé.