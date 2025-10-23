India az amerikai szankciók miatt csökkentené az orosz kőolaj importját

Oroszország;India;Egyesült Államok;szankciók;orosz olaj;

2025-10-23 19:22:00 CEST

A döntés elháríthatja az ország Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodásának az egyik fő akadályát.

Az indiai olajfinomítók készen állnak arra, hogy – a két legnagyobb orosz termelővel szembeni amerikai szankciók miatt – jelentősen csökkentsék az orosz olaj importját – írja iparági forrásokra hivatkozva a Reuters.

A lépés elháríthatja az ország Egyesült Államokkal kötendő kereskedelmi megállapodásának az egyik fő akadályát, Donald Trump amerikai elnök ugyanis korábban 50 százalékra emelte az Indiára kivetett 25 százalékos vámot, részben az orosz olajvásárlás miatt. A Reuters forrásai szerint az orosz nyersolaj legnagyobb indiai vásárlója, a Reliance Industries is az orosz import csökkentését vagy megszüntetését tervezi, beleértve a Rosznyeftyel kötött, hosszú távú megállapodása keretében történő vásárlások leállítását.

Donald Trump már korábban, a Narendra Modi indiai miniszterelnökkel folytatott beszélgetését követően arról számolt be, hogy India rövid időn belül nem vásárol több kőolajat Oroszországtól.

Szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter jelentette be, hogy az Egyesült Államok büntetőintézkedéseket léptet életbe Oroszország két legnagyobb kőolajcége, „az orosz hadigépezet fő támogatójának számító” Rosznyefty és a Lukoil ellen. Itt az idő véget vetni az öldöklésnek és itt az idő az azonnali tűzszünetre az orosz-ukrán háborúban – jelentette ki a tárcavezető, aki azt is jelezte: a Trump-adminisztráció nevében az Egyesült Államok az európai szövetségeseit, a G7 országait, Kanadát és Ausztráliát is hasonló lépésre kéri fel.