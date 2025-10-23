Oroszország;Egyesült Államok;Dmitrij Medvegyev;Donald Trump;Trump-Putyin találkozó;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-23 21:43:00 CEST

Ugyanakkor egyértelmű előnyt is talált az amerikai elnök „ingájának újabb kilengésében”.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke csütörtökön a Telegram-csatornáján „Oroszország elleni háborús cselekménynek” minősítette a budapesti orosz-amerikai csúcstalálkozó lemondását és az új amerikai szankciókat.

Azt írta, hogy noha Donald Trump egyelőre ugyan még nem mindig harcol aktívan „a banderista Kijev” oldalán, ez most már az ő konfliktusa, nem a szenilis (Joe) Bidené”, az előző amerikai elnöké. Egyben megjegyezte, hogy az amerikai elnök teljes mértékben szolidaritást vállalt „az őrült” Európával.

Dmitrij Medvegyev úgy vélekedett: az Egyesült Államok döntései azt mutatják, hogy az Egyesült Államok Oroszország ellensége, de megtalálta az egyértelmű előnyt is az amerikai elnök „ingájának újabb kilengésében”: úgy vélekedett, hogy most már lehet Ukrajnát a „felesleges tárgyalásokra való tekintet nélkül” támadni, és győzelmet a terepen, nem pedig az íróasztal mögött elérni.

Mint megírtuk, Vlagyimir Putyin eközben újságíróknak nyilatkozva hangot adott annak a feltételezésének, hogy az amerikai elnök csak elhalasztani akarta a budapesti találkozót. A frissen bejelentett amerikai szankciókat pedig barátságtalan lépésnek nevezte, amely nem erősíti az orosz-amerikai kapcsolatokat.