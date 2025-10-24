Egy reklámfilm miatt Donald Trump minden kereskedelmi tárgyalást leállított az Egyesült Államok és Kanada között

kereskedelem;tárgyalás;Kanada;Egyesült Államok;leállás;

2025-10-24 07:30:00 CEST

Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi portálon helyi idő szerint csütörtökön közzétett üzenetében leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg az importvámokról.

„A kanadaiak felháborító viselkedése miatt befejezünk minden kereskedelmi tárgyalást”- írta az amerikai elnök a tulajdonában lévő mikroblog-portálon. Hangsúlyozta, hogy az importvámok jelentős szerepet töltenek be az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából, és a kanadai reklámkampány célja a legfelsőbb bíróság és más jogi fórumok döntéseinek befolyásolása volt.

A vitatott reklámfilmben – amelyet a Doug Ford vezette ontarióiói tartományi kormány terjeszt 75 ezer dollárért – a néhai amerikai republikánus elnök, Ronald Reagan kritizálja a külföldi árukra kivetett vámokat, és arra figyelmeztet, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez és kereskedelmi háborúkhoz vezetnek.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány Trump bejelentése után alig két órával csütörtökön késő este közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kanadai reklám „szelektív hang- és videofelvételeket” használt fel Ronald Reagantől, és az alapítvány vizsgálja a jogi lépések lehetőségét.

„A reklám félrevezető módon ábrázolja az elnöki rádióbeszédet (Ronald Reagan 1987. április 25-i beszédét), az ontariói kormány nem kért és nem kapott engedélyt a beszéd felhasználására és szerkesztésére” - áll az alapítvány közleményében, a reklámot közzétevő kanadai tartományra utalva.

Donald Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, amire az ottawai vezetés ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Mark Carney kanadai miniszterelnök csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy országa nem fog tisztességtelen feltételekkel piaci hozzáférést biztosítani az Egyesült Államoknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak. Kanada exportjának a több mint háromnegyede az Egyesült Államok felé tart – hívja fel a figyelmet az AP hírügynökség –, a két ország határán napi 2,7 milliárd amerikai dollár értékű áru és szolgáltatás halad át.