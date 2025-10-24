A fővárosi fideszesek Varga Juditra cserélték Tarlós Istvánt a Facebookon

Fidesz;XV. kerület;Varga Judit;

Úgy tűnik, Magyar Péter támadásának a lehetősége egyre látványosabban írja felül a kegyelmi botrány emlékét.

Október közepén nevet változtatott az egyik legnagyobb, a fővárosi Fideszhez köthető Facebook-csoport – hívta fel a figyelmet a 24.hu egy olvasója.

Egy 2014 nyara óta létező és több mint 21 ezer tagot számláló Facebook-csoportról van szó, amely eredetileg a Tarlós István főpolgármester úr mellett nevet viselte, egészen október 16-ig, amikor is átnevezték arra, hogy Várjuk Vissza Varga Juditot. Ez egyébként nyomon is követhető a csoport előzményeiben, ahol a rendszer jelzi, hogy az oldal neve nemrég változott meg.

A 24.hu felhívja a figyelmet, hogy az oldal adminisztrátorai XV. kerületi fideszesek, jelesül Szalay Kornél Géza, aki jelenleg is önkormányzati képviselő, Brenner Dominik, aki nem szerzett mandátumot tavaly, illetve a párt helyi kompenzációs listáján szereplő Boroznaki Árpád, aki parlamenti tanácsadóként is dolgozik a közösségi oldala szerint.

Az átnevezés azt követően történt, hogy több vezető kormánypárti politikus - köztük Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter - egyértelművé tette, hogy szeretné viszontlátni a politikában Varga Juditot. Kívánságuk mögött minden bizonnyal az áll, hogy Vargától volt férje, Magyar Péter támadását várják, politikai színrelépése után ugyanis már több ízben teregette ki a családi szennyest a Tisza Párt elnökével kapcsolatban. Mindez pedig a jelek szerint kezdi a Fidesznél egyre inkább háttérbe szorítani azt a tényt, ami miatt a volt igazságügyi miniszter tavaly februárban távozni kényszerült: hogy tárcavezetőként ő ellenjegyezte Novák Katalin elnöki kegyelmét Kónya Endre számára, akit a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának, Vásárhelyi Jánosnak a bűnsegédjeként ítéltek el jogerősen kényszerítésért.