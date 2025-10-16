Gulyás Gergely: Varga Judit egyelőre nem kíván a közéletbe visszatérni

Fidesz;visszatérés;Gulyás Gergely;Varga Judit;Magyar Péter;

A kegyelmi botrányban belebukó egykori igazságügyi miniszter ugyanakkor volt férjére, a Tisza Párt elnökére is utalhatott, amikor azt mondta, hogy a hazájának és gyermekeinek is az az érdeke, hogy ez a kormány maradjon.

Varga Judit továbbra is elkötelezett, mert a hazájának és gyermekeinek is az az érdeke, hogy a polgári kormány maradjon, de egyelőre nem kíván a közéletbe visszatérni – idézte a Telex Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, aki csütörtökön Győreben a kormányzati portál, a Mandiner klubestjén mondta el, hogy korábbi ígéretének megfelelően találkozott az egykori igazságügyi miniszterrel, és jót beszélgettek.

Gulyás Gergely Magyar Péter feleségéről, a kegyelmi botrányba belebukó fideszes politikusról, aki amiatt az EP-listavezetői posztját nem kaphatta meg, és parlamenti mandátumának visszaadására is kényszerült inkább dicsérőleg szólt, pontosabban arról a korszakról, amikor „az európai ügyeket vitte államtitkárként”.

A portál tudósítása szerint Magyar Péterről a sokszor elhangzott jelzőket hangoztatta a miniszter, és az ellenzéki vezetőt, mint „a bolondot és az elmebeteget” emlegette. A Szőlő utcai botrányt sem feszegette nagyon, de az ügyről volt véleménye, amely szerint „kialakult egy gyűlöletközösség, amely a Tisza Párt körül szerveződött”. A Fidesz esélyeiről is szólt. Ebből az derült ki, hogy a saját kutatásaiknak hisz a Fidesz, amelyek továbbra is alátámasztják Orbán Tusnádfürdőn mondott számait, vagyis a Fidesz – állította Gulyás Gergely – nyolcvan körüli körzetet vinne most