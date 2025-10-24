Kigyulladt egy ötödik emeleti lakás a terézvárosi Jókai téren

segítség;lakástűz;tető;lángok;Terézvárosi Önkormányzat;Soproni Tamás;

2025-10-24 20:31:00 CEST

Tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás tetőterében, a VI. kerületben, a Jókai téren. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, a munkálatok a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak – adta hírül honlapján péntek este a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Soproni Tamás Terézváros polgármestere a Facebook-oldalán közölte, hogy a tűz átterjedt a tetőre is. – A katasztrófavédelem nagy erőkkel a helyszínen. Az érintett lakók átmeneti elhelyezésében szükség esetén segít önkormányzatunk – tette hozzá a fővárosi VI. kerület vezetője.

A házban, ahol felcsaptak a lángok működik a Vörös Oroszlán Teaház.