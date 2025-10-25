Szőlő utcai javítóintézet: Nagy Feró nem is érti, miért akarják megfosztani a díszpolgári címétől, szerinte Őrbottyán lesz szegényebb

Nagy Feró;díszpolgári cím;Őrbottyán;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

2025-10-25 19:09:00 CEST

A Kossuth-díjas énekesnek csak egyvalami fáj.

Nagy Feró díszpolgári címének visszavonását kezdeményezi Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő, miután a Beatrice fideszes frontembere a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról azt mondta: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

Deák Emese a Facebookon írt arról, hogy felháborítónak és elszomorítónak találta a település díszpolgárának, Nagy Ferónak az üggyel kapcsolatos megszólalását. „Aki fiatal lányok kiszolgáltatottságáról, áldozatokról így beszél, nem állítható példaként az itt élők elé” - rögzítette. Ezért bár az érvényben lévő kitüntető címek adományozásáról szóló önkormányzati rendelet szerinte félreérthetően fogalmaz a díjak visszavonásáról, a novemberi testületi ülésre előterjesztést nyújt be a díszpolgári cím visszavonása és a rendelet módosítása érdekében is.

A Blikk elérte telefonon Nagy Ferót, aki megragadta az alkalmat, hogy egész Magyarország értésére adja, hogy el van ájulva saját magától. „Nemhogy örülne, hogy van egy olyan neves lakója Őrbottyánnak, mint én! Inkább nekiáll támadni egy ember az önkormányzatból?” - fogalmazott. A kérdésre, hogy hogyan érintené, ha visszavonnák a díszpolgári címét, úgy válaszolt: „És akkor mi van? A város lesz szegényebb, nem én.” Hozzátette, szerinte az önkormányzati képviselő csak hírnevet akar magának a javaslatával.

A Kossuth-díjas énekes azt is sérelmezte, hogy Deák Emese nem ment oda hozzá, hogy megkérdezze a véleményét. „Ott volt ő, tudja, hogy mi ez? Idejött hozzám megkérdezni? Ha mindketten itt lakunk, akkor meg lehetne kérdezni engem személyesen” - magyarázta.