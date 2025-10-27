Gyurcsány Ferenc: Semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleményem

politika;Gyurcsány Ferenc;visszavonulás;Demokratikus Koalíció;

2025-10-27 11:14:00 CET

Azt szeretné, ha sikeres lenne a Demokratikus Koalíció politikája.

Mindenfajta értelemben nagyon megviselt akkor, és utána még sok-sok héten keresztül, hogy életem két legfontosabb tartóeleme – amelyek az elmúlt évtizedekben valójában meghatároztak engem – azokban a hetekben megszűnt – jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) korábbi elnöke az Öt YouTube-csatornának adott nyilatkozatában.

Gyurcsány Ferenc most először szólalt meg nyilvánosan azt követően, hogy májusban váratlanul visszavonult a politikától. Elmondása szerint még februárban sem tudta, hogy így fog dönteni. A DK-nak továbbra is tagja maradt, és már a beszélgetés elején kijelentette, hogy nem kíván politikáról beszélni, sem most, sem a belátható jövőben, csak azért nem mondom, hogy soha, mert magamnak is szoktam meglepetéseket okozni.

A beszélgetésben szóba került a Direkt36-nak az ő távozásának okait feltáró cikke is. Erről azt mondta, kétféle állítást tartalmaz: az egyik a magánéletet érinti, amiről ebben a helyzetben nem kíván a nyilvánosság előtt beszélni, a másik pedig politikai természetű, amelyről korábban megígérte, hogy nem fog megszólalni.

Az ilyen anyagok természetét minden újságíró ismeri – mondta –, az értelmezés szubjektív, és mivel részben róla szól a cikk, az ő értelmezése nem változtatja meg a leírtakat, legfeljebb tágítja a lehetséges értelmezési irányokat, új vitákat nyitva. Gyurcsány Ferenc jelezte, közügyekről magánbeszélgetésekben sem nyilatkozik, mindössze azt szeretné, hogy sikeres legyen mindaz, amit a DK képvisel. Semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleményem május óta – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a mostani kampányidőszak a politikusok számára élet-halál harc, ezért ilyenkor nem szabad nehezíteni a résztvevők dolgát. Úgy vélte, egy nyilvános politikai megszólalás nem segítené, hanem inkább vitákat gerjesztene a DK ellenfeleinek kezében. A legnagyobb támogatás éppen az, ha a volt elnök hangja most nem jelenik meg – fejtegette.

A beszélgetésből az is kiderült, hogy a volt miniszterelnöknek napokon belül megjelenik újabb könyve, amelyet immár saját nevén adott ki.