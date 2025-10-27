Tibi atya: Remélem, sikerül elmagyarázni Nagy Ferónak egyszer, hogy mennyire gyalázatos és felháborító, amit mond

botrány;Nagy Feró;Szőlő utca;áldozathibáztatás;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-27 10:51:00 CET

Az egyik legismertebb magyarországi Facebook-oldal fiktív papja szerint a Kossuth-díjas énekes viselkedése áldozathibáztatás a legkiszolgáltatottabbak ellen, csak hogy védje az egóját.

Ezt tanulták meg: soha semmiért nem szabad bocsánatot kérni, mert az azt jelentené, hogy hibázott az ember, amiért megköveti magát – az meg ugye a gyengeség jele – írta a Facebookon Tibi atya, a fiktív pap. Kifejtette, hogy a 2021 óta Kossuth-díjas énekesnek, rockzenésznek a Szőlő utcai botrányról elmondott véleménye szekunder szégyen. Önvizsgálat tartása helyett bele kell állni, meghosszabbítani Bicskéig bármit és mindent. Ez a cinikus, arrogáns, pofádba röhögő hozzáállás működik a politikában, de ez most kurvára nem a politikáról szól – olvasható a posztban.

– Két lehetőség van. Az egyik, hogy Nagy Feró ostoba és nulla érzelmi intelligenciával rendelkezik. A második az, hogy ezt a „nem hátrálunk” mentalitást elleste a politikusoktól, csak nem érti, hogy nem alkalmazható minden esetben az úgynevezett civilizációs normák miatt. Igazából az első még bocsánatos lehetne, és akár tanulási alkalommá is válhatna, de a sorozatos kommunikációja miatt arra hajlok, hogy inkább az utóbbi lehetőséggel nézünk szembe – olvasható a papi szentenciában.

Tibi atya hozzáfűzte: „Remélem, valakinek sikerül elmagyarázni neki egyszer, hogy mennyire gyalázatos és felháborító az, amit mond. Mezei áldozathibáztatás a legkiszolgáltatottabbak ellen, csak hogy védje az egoját. Dicsértessék!”

Mint ismert, Nagy Feró a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról az Alap nevű TikTok csatorna kérdésére ejtette el a következő megjegyzést: Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem? Ez áldozathibáztatás, de úgy tűnik, a Kossuth-díjas énekest az sem érdekli, hogy Juhász Péter Pál minden jel szerint kiskorú lányokat is futatott, akadt legalábbis, akit már 12 (!) éves kora óta ismert.