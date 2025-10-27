IDEA: Ha 2026-ban visszalépne a Mi Hazánk, az a Fideszt, a Kutyapárt hasonló lépése a Tisza Pártot erősítené

felmérés;pártok;visszalépések;pártpreferenciák;Idea Intézet;

2025-10-27 15:47:00 CET

Az október elején készült felmérés szerint a DK visszalépése a kormányon maradás vagy a kormányváltás szempontjából lényegében nem osztana, nem szorozna.

A Mi Hazánk szavazóinak egyötöde látta úgy október elején, ha pártja nem indul el a 2026-os választáson, akkor nem is megy el szavazni. A többség azonban nem így gondolkodott: a Mi Hazánk szavazók több mint fele (56 százaléka) 2025. októberében pártja visszalépése esetén a kormánypártokat támogatta volna a szavazatával – derült ki az IDEA Intézet lapunkhoz is eljuttatott elemzéséből. Felmérésük adatai szerint 2025. őszén a felnőttek bő 3 százaléka szavazott volna a Mi Hazánkra. A párt esetleges távolmaradása a jövő évi parlamenti választástól a Fidesz-KDNP támogatottságát emelné 1-2 százalékponttal.

– A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazói közül szinte mindenki úgy gondolta a felmérés idején, hogy még akkor is részt venne a jövő évi választásokon, ha pártja nem indulna el azon. Másfelől, inkább a kormánypártok irányába hajló Mi Hazánk szavazókkal szemben a kétfarkúak háromnegyede kormányváltást akar, ezen belül is 59 százalékuk voksolna a Tisza Pártra a pártjuk visszalépése esetén.

Az MKKP támogatottsága az IDEA Intézet adatai szerint 2025. októberében mintegy 2 százalékot ért el a teljes népességben, és visszalépésük a Tisza Párt támogatottságát bő 1 százalékponttal javíthatná – mutatják az adatok.

Ugyanakkor az IDEA vizsgálata szerint a Demokratikus Koalíció visszalépése kevésbé javítaná a kormányváltás esélyét, mivel a tábor többsége a parlamentbe jutásra minimális mértékben esélyes pártokra adta volna le a szavazatát, vagy pedig el sem ment volna szavazni. A párt támogatóinak ugyanis csak relatíve kis része szavazna át a Tisza Pártra.