Már nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Portik Tamás fia ellen

Már nemcsak belföldi, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Portik Tamás fia ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. A kormányközeli lap megjegyzi, a körözést elrendelő bíróság döntése logikus, hiszen a férfi Svájcban, Genf környékén él. Portik fiának hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulnia a börtönbe, miután letöltendő szabadságvesztésre ítélték, de ezt nem tette meg.
A Budapest Környéki Törvényszék júniusban közölte, hogy másfél év letöltendő szabadságvesztést kapott Portik Tamás fia, amiért tavaly január 30-án a Fővárosi Törvényszék bírájának szemébe, arcába és ruházatára nagy mennyiségű hideg kávét öntött a tárgyalás megkezdése előtt. Első fokon még 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hivatalos személy ellen elkövetett erőszak bűntette miatt. Ezt az ítéletet változtatta meg a másodfokon eljáró bíróság annyiban, hogy mellőzte a felfüggesztést.Börtönbe kell mennie Portik Tamás fiának, amiért leöntötte kávéval az apja ügyében eljáró bírót
Portik Tamás fia feltehetően azért öntötte le az apja ügyében eljáró Póta Pétert, hogy ezzel is hátráltassa a büntetőügy lefolytatását, illetve hogy később elfogultságot lehessen vele szemben bejelenteni. Utóbbi nem járt sikerrel, ugyanis Póta Péter nem sokkal később a Fővárosi Törvényszéken február 8-án kihirdette az elsőfokú, akkor még nem jogerős ítéletet a Fenyő-gyilkosság ügyében.Fenyő-gyilkosság: Gyárfás a becsületéről beszélt az utolsó szó jogán, Portik fia kávéval öntötte le a bírót