Már nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Portik Tamás fia ellen

2025-10-27 16:16:00 CET

A férfinak hetekkel ezelőtt be kellett volna vonulnia a börtönbe.

Már nemcsak belföldi, hanem európai és nemzetközi elfogatóparancs is érvényben van Portik Tamás fia ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. A kormányközeli lap megjegyzi, a körözést elrendelő bíróság döntése logikus, hiszen a férfi Svájcban, Genf környékén él. Portik fiának hetekkel ezelőtt kellett volna bevonulnia a börtönbe, miután letöltendő szabadságvesztésre ítélték, de ezt nem tette meg.

A Budapest Környéki Törvényszék júniusban közölte, hogy másfél év letöltendő szabadságvesztést kapott Portik Tamás fia, amiért tavaly január 30-án a Fővárosi Törvényszék bírájának szemébe, arcába és ruházatára nagy mennyiségű hideg kávét öntött a tárgyalás megkezdése előtt. Első fokon még 1 év 6 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hivatalos személy ellen elkövetett erőszak bűntette miatt. Ezt az ítéletet változtatta meg a másodfokon eljáró bíróság annyiban, hogy mellőzte a felfüggesztést.

Portik Tamás fia feltehetően azért öntötte le az apja ügyében eljáró Póta Pétert, hogy ezzel is hátráltassa a büntetőügy lefolytatását, illetve hogy később elfogultságot lehessen vele szemben bejelenteni. Utóbbi nem járt sikerrel, ugyanis Póta Péter nem sokkal később a Fővárosi Törvényszéken február 8-án kihirdette az elsőfokú, akkor még nem jogerős ítéletet a Fenyő-gyilkosság ügyében.