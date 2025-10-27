Izsáki rendőrök: különös kegyetlenség lehet a vád

A bíróság azt javasolja az ügyészségnek, hogy különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják meg azt a két rendőrt, akik áprilisban agyonvertek egy férfit az izsáki rendőrőrsön. Egyébként ha bebizonyosodik, hogy három erőszakos bűncselekményt is elkövettek, akkor a "három csapás" szabály alapján kötelező lesz életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélni őket. A nyomozás adatai szerint Izsákon bevett gyakorlat volt a gyanúsítottak bántalmazása: nemcsak az áldozatot, Bara Józsefet, hanem másik négy embert is megvertek.