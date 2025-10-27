A férfinak hetekkel ezelőtt be kellett volna vonulnia a börtönbe.
Egy éves szabadságvesztéssel járhatna például az, ha valaki kommentben más halálát helyezi kilátásba.
Több kedvezményben részesülhetnek azok, akik például részt vesznek az intézetek által szervezett oktatásban, reintegrációs programokban, vagy munkát vállalnak.
Szavazás lesz egyszerű szigorítás helyett?
Vásárhelyi Jánost pedofiliáért 8 évre, kényszerítésért és vesztegetésért 2 év három hónapra ítélték.
Szexuális tartalmú műve miatt két év szabadságvesztésre ítéltek Egyiptomban egy írót, akit egyik olvasója jelentett fel arra hivatkozva, hogy a szöveget olvasva szívritmuszavara támadt és hirtelen leesett a vérnyomása. Ahmed Nádzsit egy hónapja első fokon felmentették, de az ügyészség a közerkölcs megsértésére hivatkozva fellebbezett, a fellebbviteli bíróság pedig a maximális büntetést szabta ki rá.
Tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető cselekedetek elkövetésével vádolta meg kedden a krakkói fellebbiviteli ügyészség Marcin Dubieniecki jogászt, Lech Kaczynski néhai lengyel államfő vejét.
Emberölés kísérlete miatt 17 év szabadságvesztésre ítélte első fokon a Zalaegerszegi Törvényszék azt a zalai férfit, aki több késszúrással súlyosan megsebesítette feleségét, majd magával is végezni akart - tájékoztatott a törvényszék csütörtökön.
Ötven nap közérdekű munkára enyhítette S. Ábel budapesti joghallgató korábban első fokon emberölés előkészülete és más bűncselekmények miatt kiszabott két és fél éves szabadságvesztését a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla szerdán.
Jól járhat Eva Rezesová, ha Szlovákiában fog raboskodni. Míg Magyarországon a legjobb esetben is csak 4 év múlva szabadulhat, addig a szlovákok akár felezhetik is a szabadságvesztést - írja a Blikk. Ha minden a Rezes család számítása szerint alakul, 2,5 éven belül szabad lehet a négy ember halálát okozó, ámokfutó nő.
Súlyosbította a Gödöllői Járásbíróság tavaly ősszel nem jogerősen - hat év fogház - kiszabott szabadságvesztését és jogerősen kilenc év börtönre ítélte csütörtökön a Budapest Környéki Törvényszék Eva Rezesovát négy ember halálát okozó ittas járművezetés miatt.
Elsősorban mélyszegénységben élő, roma családok lakásügyi támogatását szerezték pénzért annak az ügynek a vádlottjai, akik most másodfokon újra bíróság elé álltak. A taktaközi "szocpolcsalásként" elhíresült per összesen 198 vádlottja tegnap a Debreceni Ítélőtáblán hallgatta meg az ügyész perbeszédét.
A bíróság azt javasolja az ügyészségnek, hogy különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolják meg azt a két rendőrt, akik áprilisban agyonvertek egy férfit az izsáki rendőrőrsön. Egyébként ha bebizonyosodik, hogy három erőszakos bűncselekményt is elkövettek, akkor a "három csapás" szabály alapján kötelező lesz életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélni őket. A nyomozás adatai szerint Izsákon bevett gyakorlat volt a gyanúsítottak bántalmazása: nemcsak az áldozatot, Bara Józsefet, hanem másik négy embert is megvertek.