Hamarosan egy Tiborcz Istvánhoz köthető cég veszi át a Papp László Aréna üzemeltetését

Papp László Sportaréna;Tiborcz István;Rampart Kft.;

2025-10-27 18:55:00 CET

Bár cég tulajdonosi struktúrájában a miniszterelnök veje közvetlenül nem bukkan fel, a legnagyobb tulajdonos az ő állandó harcostársa.

2026. január 1-től új üzemeltetője lesz a Papp László Arénának – írja a Telex. A portál úgy értesült, hogy a Tiborcz István környezetéhez sorolt Rampart-csoport egy cége veszi át a létesítmény üzemeltetését és ezt a portál kérdéseire mind az állami Nemzeti Sportügynökség (NSÜ), mind maga a Rampart Kft. megerősítette.

A portál felidézi, a létesítményt – amit 2004-ben kereszteltek át Papp László Arénának – az első két évben az állam maga próbálta üzemeltetni, de az állami Rendezvénycsarnok Zrt. nem volt ebben túl sikeres, így az állam 2005-ben pályázatot írt ki, amely licitet a ma már Gránit Pólus néven működő, egykor Demján Sándor érdekeltségébe tartozó csoport nyerte 1,27 milliárd forintos ajánlatával. A szerződés szerint az egyszeri díj mellett a cég éves bérleti díjat is fizetett az államnak, viszont utána ő gazdálkodhatott, vagyis ő adhatta bérbe a sportcsarnokot.

A 20 éves szerződés 2025. december 31-én jár le. A Telex úgy értesült, hogy az üzemeltető Gránit Pólus csoport a jövőben már nem vesz részt az üzemeltetésben, levonul. A munka a csoporton belül két céget érinthetett, a portál szerint

az üzemeltetéssel egy konkrét cég, a Budapesti Sportcsarnok Üzemeltető Kft. foglalkozott, amely nagyjából évi 2,5 milliárd forintos forgalmat és olyan 10 százalékos jövedelmezőséget ért el az utóbbi években,

de vélhetően a ház működtetéséből élt az azonos vezetésű és székhelyű Aréna Catering Kft. nevű társaság is, amely szintén százmillió forint feletti nyereséget ért el évente.

Az érintett cégek a Gránit Pólus csoporthoz tartoznak, és annak vezetője, Gyertyánfy Miklós a Telex kérdésére megerősítette, hogy az év végével megszűnik az üzemeltetési szerződés, és mint mondta, összességében elégedettek az arénaüzlettel. A cég most is sok mindent üzemeltet, ilyen a Westend, a Művészetek Palotája, a Sóház, a Crowne Plaza Hotel, de a csoportnak van érdekeltsége a tököli reptérben, illetve az etyeki Korda Stúdióban is.

A portál kérdéseire válaszolva a Rampart közölte: „A Papp László Budapest Sportaréna üzemeltetését, valamint a létesítmény kulturális és sportcélú hasznosítását a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) Nonprofit Zrt.-vel megkötött bérleti szerződés keretében a RaMpART csoport látja el a 2026. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakban. Célunk, hogy több évtizedes rendezvényszervezési és rendezvénycatering tapasztalatunkra építve a 2026-os évben is sikeres sport- és kulturális eseményeknek adjon otthont az Aréna. A létesítmény hosszú távú, 2026-on túli üzemeltetési koncepciójának és konstrukciójának kialakítása a tulajdonosi jogköröket gyakorló NSÜ kompetenciája, arról társaságunknak nincs információja.”

A Rampart csoport zászlóshajója a Rampart Gasztronómia Kft. tavaly 5,7 milliárd forintos forgalom mellett 1,1 milliárd forintos nyereséget ért el. A konkrét üzemeltető a Rampart Aréna Kft. idén szeptember 16-án alakult, vélhetően az új feladatra létrehozott céltársaság. A cég tulajdonosi struktúrájában Tiborcz István közvetlenül nem bukkan fel, de a legnagyobb tulajdonos az ő állandó harcostársa, Sájer Gábor. Őt Tiborcz környezetében a Telexnek úgy jellemeztek, hogy amíg a miniszterelnök veje az Egyesült Államokban van, a napi belföldi ügyekben Sájer az egyik legfontosabb helyettesítője. A többi tulajdonos a Valton-Sec-ből ismert Varga Lajos, a gasztronómiai cégekben tulajdonos Kárpáti Péter, illetve Kertész József nagykanizsai ügyvéd, akinek sokszor találkozni a nevével Mészáros Lőrinc ügyeinél.