Fél éve bezárt a fogyatékkal élő gyerekek fejlesztésében fontos szerepet játszó Csalogány tanuszodája, november közepére ígérik a nyitást

2025-10-29 17:00:00 CET

Ha egy átlagos tanuszoda nem működik hónapokig, az is óriási probléma. De ha egy fogyatékossággal élő gyermekek mindennapi sportolását biztosító uszodát zárnak be, az valóságos tragédia – hívta fel a figyelmet a helyzetre Tóth Endre.

Egy berendezés meghibásodása miatt lassan fél éve zárva tart az óbudai Csalogány Egységes Gyógypedagógia Intézmény tanuszodája, ahol 3-24 éves, értelmileg akadályozott és más fogyatékossággal élő (mozgáskorlátozott, látás- és hallássérült) gyermekeknek és fiataloknak tartanak fejlesztő foglalkozásokat. A Csalogányban óvoda, általános iskola, készségfejlesztő szakiskola működik több mint 200 növendékkel, emellett az intézményben található egy 90 fős kollégium és egy 40 fős gyermekotthon is a bentlakók számára.

A Csalogány San Marco utcai tanuszodájának különösen fontos szerepe van a fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok fejlesztésében, a délelőtti órákban gyógyúszást, vízi tornát biztosítottak az intézmény növendékei számára, hetente két délután pedig a III. kerületi óvodások, iskolások is használhatták a medencét. A Csalogány egyik úszásoktatója korábban úgy nyilatkozott az óbudai kulturális magazinnak, az úszásoktatás az önértékelésük miatt is fontos ezeknek a gyerekeknek, hiszen érzik, hogy ők is le tudtak tenni valamit az asztalra.

A tanuszoda azonban már hónapok óta zárva tart, amire Tóth Endre, a Momentum parlamenti képviselője hívta fel a figyelmet: információi szerint egy berendezés meghibásodása okozott problémát, amit ki kell cserélni, de az alkatrészt csak külföldről lehet beszerezni. – Ha egy átlagos tanuszoda nem működik hónapokig, az is óriási probléma. De ha egy fogyatékossággal élő gyermekek mindennapi sportolását biztosító uszodát zárnak be, az valóságos tragédia – fogalmazott a politikus, aki írásbeli kérdésekkel fordult Pintér Sándor belügyminiszterhez, de cikkünk írásáig nem kapott tájékoztatást.

A Népszava az intézmény fenntartójánál, az Észak-Budapesti Tankerületi Központnál érdeklődött. Tamás Ilona tankerületi igazgató lapunkat úgy tájékoztatta, az uszoda nagy kihasználtsággal működött, így halaszthatatlanná váltak egyes felújítási munkálatok.

- Az uszoda-gépészet egyes elemei cserére, illetve jelentős felújításra szorultak, illetve a felmérést követően további hibákat tártunk fel, amelyeket szintén kijavítunk. A felújítás plusz anyagi forrásait a tankerület biztosította. A szükséges anyagok és berendezések beszerzése már megtörtént, jelenleg a kivitelezés van folyamatban - írta, hozzátéve: az intézményben tanulók az úszás helyett átmenetileg egyéb fejlesztési-sportolási tevékenységeket végeznek.

A tankerületi igazgató tájékoztatása szerint a munkálatok befejezése, a sikeres műszaki átadás-átvétel és a hatósági engedélyeztetés után, várhatóan idén november közepétől újra megnyithat a tanuszoda.