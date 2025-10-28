Izrael újra csapást mért Gázai övezetre, a tűzszünet megsértésével vádolja a Hamászt

Izrael;Hamász;légicsapás;Gázai övezet;

2025-10-28 20:23:00 CET

A palesztin szélsőségesek azt állítják, nem az ő fegyvereseik támadtak Rafahban izraeli katonákra.

Legkevesebb három ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek, amikor egy támadási hullámban legkevesebb három gázavárosi célpontra mértek légicsapást kedden az izraeli hadsereg (IDF) egységei – írja a Times of Israel.

A légicsapásokra a parancsot Benjamin Netanjahu miniszterelnök adta ki, miután Jiszrael Katz védelmi miniszter azt állította, hogy a palesztin szélsőséges szervezet, az Izrael ellen 2023. október 7-én terrortámadást indító Hamász megsértette a tűzszünet feltételeit, vagyis izraeli katonákra támadott Rafahban, illetve nem akarja átadni egy halott izraeli túsz földi maradványait. Benjamin Netanjahu emiatt „kemény” légicsapásokra adott utasítást az IDF-nek, az izraeli támadáshullám halálos áldozatai a gázavárosi negyedben, Szabrában vesztették életüket.

Izrael és a Hamász Donald Trump amerikai elnök égisze alatt október 10-én kötött tűzszünetet, amelynek az egyik feltétele, hogy a Hamász az összes élő túszát, illetve a halottak földi maradványait is átadja Izraelnek. A húsz még elő izraeli túsz már visszatérhetett a hazájába, a földi maradványok átadása azonban problematikus: az összesen 251 ismert túszból 13 földi maradványainak az átadása késik. Amíg ennek az oka a Hamász szerint az, hogy nehéz megtalálni földi maradványokat az Izrael által gyakorlatilag porig rombolt Gázai övezetben, az izraeliek azt állítják, a palesztin szélsőségesek szándékosan késlekednek.

Szivárgó információk szerint Benjamin Netanjahu már azután oda akart vágni a Hamásznak, hogy kiderült, a palesztin szélsőségesek eljátszották egy izraeli túsz földi maradványainak a megtalálását, ekkor azonban az amerikaiak még lebeszélték az izraeli miniszterelnököt a támadási parancs kiadásáról. A keddi izraeli légicsapássorozat után a Hamász azt állította, nem az ő fegyveresei támadtak Rafahban izraeli katonákra.

JD Vance amerikai alelnök a maga részéről nem tulajdonított nagy jelentőséget a keddi incidensnek. – Lesznek villongások – intézte el az erről szóló kérdést, ragaszkodva ahhoz, hogy a tűzszünet ki fog tartani.