Izrael újra légicsapást mért Gázai övezetre, a Hamásszal egymást vádolják a tűzszünet megsértéséért

Benjamin Netanjahu;háború;Gázai övezet;tűzszünet;légicsapások;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-10-19 16:11:00 CEST

Elég ingatagnak tűnik a trumpi közvetítéssel létrejött fegyvernyugvás.

Meglehetősen ingatnak tűnik a Gázai övezetben tűzszünet: vasárnap az izraeli hadsereg (IDF) Rafah városára mért légicsapásokat, a hivatalos indoklás szerint válaszul arra, hogy palesztin szélsőségesek megtámadták a harci állásait – derül ki a BBC élő hírfolyamából. Az izraeliek szerint a Hamász előzőleg páncéltörő rakétákkal támadta meg az egységeit, amelyek, mint írták, „a Rafah térségében működő terrorista infrastruktúra” felszámolásán dolgoztak. Ami történt, a tűzszüneti megállapodás durva megsértésének tarják, ezért a fenyegetés megszüntetésére, valamint a Hamász által használt alagútaknák és katonai építmények megsemmisítésére hajtották végre a légicsapásokat.

Az IDF közleményére a Hamász reagált is, mondván, továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodások betartása és végrehajtása iránt, a Rafah térségében történtekről pedig - amelyekre Izrael hivatkozott - nincs tudomása. A palesztin szélsőséges szervezet szerint a háború idén márciusi újrakezdése óta megszakadt a kapcsolata az ottani harcosaival, így azt sem tudja, hányan lehetnek még életben közülük, és mivel kommunikálni nem tud velük, ahhoz sincs köze, hogy mi történik a kérdéses területen. A Hamász továbbá azzal vádolja Izraelt, hogy megsérti a megállapodást és ürügyeket gyárt „bűncselekményei” igazolására.

A hónap elején kötött tűzszüneti megállapodás értelmében az izraeli hadseregnek ki kellett vonulnia a Gázai övezet egyes részeiről, ugyanakkor bizonyos területeken, köztük Rafahban továbbra is állomásozhatnak. A Hamász közlése szerint a hivatalosan kilenc napja tartó tűzszünet kezdete óta Izrael összesen 47-szer szegte meg az egyezményt, az IDF egységei 35 emberrel végeztek és 146-ot sebesítettek meg. A hatályba lépés óta elkezdték a még romok alatt lévő holttesteket is keresni, eddig 414 halottat találtak meg így. A Hamász által felügyelt egészségügyi tárca szerint az elmúlt 24 órában legkevesebb nyolc ember halt meg izraeli támadások következtében, további hárman megsebesültek, illetve tíz holttestet ástak ki a romok alól. A halottak felkutatását nehezíti, hogy a mentők sok esetben nem férnek hozzá a környékhez - jegyezték meg. A jelentés szerint a 2023. október 7-i terrortámadás után megindult háború kezdete óta a palesztin halálos áldozatok száma 68 159-re emelkedett.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala szintén közleményt adott ki az ügyben, eszerint arra utasította védelmi miniszterét és a hadsereget, hogy „erőteljesen” lépjenek fel a Gázai övezetben lévő terrorista célpontok ellen.

Közben a 23 ezres gázai városból, al-Zawaidából is izraeli légicsapásokról érkeztek jelentések. Az al-Aksza kórház orvosa szerint hat palesztin meghalt és hét másik megsebesült a támadás következtében. A BBC-nek nyilatkozó szemtanúk szerint a légicsapás egy sátorban létesített kávézót ért a tengerparton. Előzőleg arról érkezett beszámoló, hogy egy palesztin család 11 tagja halt meg, miután egy izraeli tank tüzet nyitott a buszukra. A Hamász szerint a családot ok nélkül gyilkolták meg, az izraeli hadsereg pedig azt állítja, hogy egy gyanúsnak vélt járműre lőttek rá, amely izraeli ellenőrzés alatt lévő területre ment. Előbb figyelmeztető lövéseket adtak le, de a jármű tovább közlekedett, az állítás szerint ezért nyitottak tüzet rájuk.