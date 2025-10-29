Vietnámba küldené nagykövetnek a Konnektivitás Barátai Alapítvány alapítóját Szijjártó Péter

Franciaország;nagykövet;Szijjártó Péter;Országgyűlés;Párizs;Vietnám;nagykövetjelölt;

2025-10-29 07:04:00 CET

A párizsi OECD/UNESCO-állandó képviselet vezetője pedig Nikoletti Antal közgazdász lehet.

Két új nagykövetjelöltet hallgatott meg az Országgyűlés külügyi bizottsága, amelynek jóváhagyása után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter javaslatára váltás lesz a vietnámi magyar nagykövetség és a párizsi OECD/UNESCO-képviselet élén is – tudta meg a hvg.hu.

A portál szerint kedden, zárt bizottsági ülésen mutatkoztak be a jelöltek:

Várfi Péter – Hanoi (Vietnám),

és Nikoletti Antal – Párizs (OECD/UNESCO).

A portál felidézi, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel, az OECD-vel Párizsban nagyköveti szintű a magyar kapcsolattartás, de az állandó képviselet egyúttal az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetével, az UNESCO-val való együttműködésért is felelős. A párizsi képviselet vezetői posztja nemrég ürült meg, amikor – érdemei elismerése mellett – az államfő felmentette Havas Lászlót, akit pedig a közelmúltban, tavaly áprilisban neveztek ki.

A párizsi OECD/UNESCO-állandó képviselet vezetője tehát Nikoletti Antal közgazdász lesz, aki több Orbán-kormányban is volt helyettes államtitkár 2010 és 2014, majd 2016 és 2018 között. Emellett volt az Eximbank igazgatósági tagja, a Budapest Airport második embere, az OTP Russia vezérigazgató-helyettese Moszkvában és a Raiffeisen Bank egyik vezetője Bécsben, továbbá az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) igazgatótanácsának tagja is.

Az OECD-vel egyébként nem felhőtlen a magyar kormány viszonya:

Új nagykövetet küld Szijjártó Péter Vietnám fővárosába, Hanoiba is. Az ottani magyar nagykövetséget 2022 óta Baloghdi Tibor vezeti, őt váltja majd Várfi Péter, aki a közelmúltig a dél-kínai nagyváros, Kanton magyar főkonzulja volt, korábban pedig a jakartai magyar nagykövetség külgazdasági attaséjaként, majd misszióvezető-helyetteseként dolgozott.

Várfi az alapítója az idén július 30-án bejegyzett Konnektivitás Barátai Alapítványnak, és ő biztosította az induló szervezet vagyonát is.

Az új szervezetről a HVG a megalakulása után megírta, hogy az alapítvány nemzetközi tevékenységét az Orbán-kormány fő külpolitikai irányvonala mentén tervezi folytatni, és a nevében szereplő konnektivitás a kormány kommunikációjában az egyaránt fontos kelet-nyugati együttműködésre utal. Az alapítványban Várfi ugyan tagságot nem vállalt, ám a kurátorok között több egykori diplomatát, minisztériumi bennfentest találni.