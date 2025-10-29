Donald Trump szerint nincs veszélyben a gázai tűzszünet, Izraelnek joga van visszavágni

Izrael;Egyesült Államok;Gázai övezet;tűzszünet;Donald Trump;

2025-10-29 09:14:00 CET

„Meg kell érteni, hogy a Hamász csak egy nagyon kis része a közel-keleti békének, és viselkedniük kell” – mondta az amerikai elnök.

Nincs veszélyben az Egyesült Államok által támogatott tűzszünet Gázában – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök, miután Izrael légicsapásokat mért Gázára azt követően, hogy a megállapodás megsértésével vádolta a Hamászt. A gázai egészségügyi hatóságok szerint a támadásokban 26 ember vesztette életét.

A Reuters azt írja, Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak úgy nyilatkozott, „úgy tudom, hogy megöltek egy izraeli katonát”. Tehát – folytatta – „az izraeliek visszavágtak, és vissza is kell vágniuk. Amikor ilyen történik, vissza kell vágniuk”.

Az izraeli hadsereg szerdán megerősítette a katona halálát.

– Semmi sem fogja veszélyeztetni a tűzszünetet – szögezte le az amerikai elnök. Hozzátette, „meg kell érteni, hogy a Hamász csak egy nagyon kis része a közel-keleti békének, és viselkedniük kell.”

„Ha ők (a Hamász) jók, boldogok lesznek, és ha nem jók, véget vetnek az életüknek” – fogalmazott Donald Trump. Azt is közölte, senki sem tudja, mi történt az izraeli katonával, de azt mondják, mesterlövészek lőtték le. „És ez megtorlás volt ezért, és szerintem joguk van ezt tenni” – jelentette ki.