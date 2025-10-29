Budapest;XVI.kerület;Cinkota;Mátyásföd;Sashalom;önazonossági törvény;Rákosszentmihály;Árpádföld;

2025-10-29 11:01:00 CET

Már a XVI. kerületben is korlátozzák a beköltözést

A fideszes vezetésű kerület lesz Budapest első városrésze, ahol megvalósul az önazonossági törvény.