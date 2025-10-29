Már a XVI. kerületben is korlátozzák a beköltözést

Az önazonossági törvény értelmében január elsejétől új szabályozás lép életbe Budapest XVI. kerületében, ami a beköltözést és a lakcímbejelentéseket is korlátozza – vette észre a Blikk.
A lap szerint a fideszes vezetésű Sashalmon, Mátyásföldön, Rákosszentmihályon, Árpádföldön és Cinkotán a „helyi arculat” és a „kertvárosi életmód megőrzésére” hivatkozva megtiltanák az ingatlanvásárlást a beköltözőknek abban az esetben, ha az ingatlanra
településképi kötelezést előíró határozat van érvényben,
településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,
vagy az a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.
Az úgynevezett kiemelt övezetekben egy lakásban vagy házrészben maximum hét személy létesíthet lakcímet (további bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a jelentkező az ott élők közeli hozzátartozója), és a rendelet elővásárlási jogot is biztosít az önkormányzatnak minden olyan, legfeljebb háromszintes lakóépületre, amit egy betelepülő vásárolna meg.
A kerület ezzel Budapest első olyan városrésze lesz, ami korlátozza a beköltözések számát, illetve meghatározza annak feltételeit.Kiszoríthatják a szegényeket a települések, káoszt, diszkriminációt és alkotmánybírósági eljárást hozhat az Orbán-kormány törvénye„Ma az önkormányzatok váltak a hétköznapi fasizmus helyszíneivé”Egy Nógrád vármegyei falu önazonossági rendeletében az áll, nem látják szívesen a büntetlen előéletűeket