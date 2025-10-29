Budapest;XVI.kerület;Cinkota;Mátyásföd;Sashalom;önazonossági törvény;Rákosszentmihály;Árpádföld;

A jelenlegi fideszes polgármester, Kovács Péter választási plakátja 2024-ben

Már a XVI. kerületben is korlátozzák a beköltözést

A fideszes vezetésű kerület lesz Budapest első városrésze, ahol megvalósul az önazonossági törvény.

Az önazonossági törvény értelmében január elsejétől új szabályozás lép életbe Budapest XVI. kerületében, ami a beköltözést és a lakcímbejelentéseket is korlátozza – vette észre a Blikk.

A lap szerint a fideszes vezetésű Sashalmon, Mátyásföldön, Rákosszentmihályon, Árpádföldön és Cinkotán a „helyi arculat” és a „kertvárosi életmód megőrzésére” hivatkozva megtiltanák az ingatlanvásárlást a beköltözőknek abban az esetben, ha az ingatlanra

  • településképi kötelezést előíró határozat van érvényben,

  • településképi kötelezési eljárás lefolytatásának van helye,

  • vagy az a tulajdoni lap alapján nem lakás vagy lakóház.

Az úgynevezett kiemelt övezetekben egy lakásban vagy házrészben maximum hét személy létesíthet lakcímet (további bejelentkezés csak akkor lehetséges, ha a jelentkező az ott élők közeli hozzátartozója), és a rendelet elővásárlási jogot is biztosít az önkormányzatnak minden olyan, legfeljebb háromszintes lakóépületre, amit egy betelepülő vásárolna meg.

A kerület ezzel Budapest első olyan városrésze lesz, ami korlátozza a beköltözések számát, illetve meghatározza annak feltételeit.

