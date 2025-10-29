A korábban ígértnél jóval később, de kiírták az új HÉV-szerelvények beszerzéséről szóló tendert

Lázár János;közbeszerzés;tender;HÉV;járműbeszerzés;Hegyi Zsolt;

2025-10-29 12:03:00 CET

A MÁV vezérigazgatója közölte, az 54 új járműből 18 szerelvénynek meg kell érkeznie 2029 végéig. Lázár János korábban még 2027-ről beszélt. Jelenleg 326 milliárd forint körül mozog a beszerzés becsült értéke.

Kiírták az új HÉV-járművek beszerzését célzó tendert, az uniós közbeszerzési kiírások között megjelent dokumentum Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi ígéretéhez igazodva 54 új szerelvény beszerzéséről szól.

A dokumentumból az is kiderül, hogy a beszerzendő járműveket

a H5, Batthyány tér - Szentendre,

a H6, Közvágóhíd - Ráckeve,

a H7, Boráros tér, Csepel,

a H8, Örs vezér tere - Gödöllő,

és a H9, Örs vezér tere – Csömör

vonalon is igénybe tervezik venni.

A beszerzés becsült értéke nettó 841 millió 453 ezer 497 euró (nagyjából 326,6 milliárd forint), az ajánlatok beérkezésének határideje pedig 2025. december 12. A dokumentum kiemeli, a beszerzés részét képező járművek, indulókészlet, karbantartó berendezések, oktatás, szimulációs berendezés egymáshoz szorosan kapcsolódnak, azok különböző helyről történő beszerzésével nem biztosítható a megfelelő üzemeltetés.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója szerda reggel a beszerzéssel kapcsolatban a Facebook-oldalán közölte, hogy az 54 új járműből 18 szerelvénynek meg kell érkeznie 2029 végéig.

„A jelenlegi HÉV-ek közül a közeljövőben egyre többet kell kivonnunk a forgalomból. Ezért olyan fontos hír a számunkra az, hogy a mai napon elindíthattuk 54 db, egyenként 600 utas szállítására képes, modern, alacsonypadlós HÉV-szerelvény beszerzését” – jelentette ki.

Hozzátette, az első 18 új jármű fedezetéül jelentős részben a fel nem függesztett uniós források szolgálnak. Tekintettel arra – folytatta –, hogy ezeknek az IKOP Plusz forrásoknak az időbeli felhasználása rendkívül szigorúan szabályozott, az első 18 jármű nemhogy megérkezhet, de meg is kell, hogy érkezzen és munkába kell, hogy álljon legkésőbb 2029. december 31-ig.

Mint arra nyáron felhívtuk a figyelmet, Lázár János építési és közlekedési miniszter májusban azt ígérte, hogy még abban a hónapban megjelenik a pályázati felhívás „18 új, biztonságos és magas komfortú” szerelvény beszerzésére, így az első járművek 2027-ben meg is érkezhetnek. Később Lázár János rálicitált saját magára, és 18 helyett 54 új HÉV szerelvény beszerzését ígérte közösségi oldalára feltett videójában. A beszerzés időpontját viszont még távolabbra tolta, úgy fogalmazott: „még ebben az esztendőben el fog indulni a tender”.

Beszámoltunk arról is, hogy már 2024 januárjában látszott, hogy a HÉV-helyzet rohamos romlásnak indult. A 98 kocsiból álló flottából már akkor csak 79 volt forgalomba adható, 12 állt javítás alatt, hét pedig csak várt erre. Az elaggott járműveket ugyanis az üzembiztonság érdekében hat évente fővizsgára kell küldeni, csakhogy ezek a szűkös javítókapacitások miatt torlódnak.