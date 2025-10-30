A Fidesz nemet mondott arra, hogy ne csak a tanárok, hanem a tankerületi igazgatók teljesítményét is ellenőrizzék

oktatás;Fidesz;Magyarország;igazgató;tankerületi központok;teljesítményértékelési rendszer;

2025-10-30 11:17:00 CET

Az elmúlt időszakban több esetben is nyilvánosságra kerültek olyan események, amelyek a tankerületi igazgatók visszaéléseivel, jogsértő vagy méltánytalan döntéseivel kapcsolatosak.

Nem támogatta az Országgyűlés kulturális bizottságának fideszes többsége azt a határozati javaslatot, amely azt célozta, hogy ne csak a pedagógusok és az iskolaigazgatók, hanem a tankerületi vezetők tevékenysége és teljesítménye is ellenőrizhető, értékelhető legyen. A javaslat szerint – amelyet Kunhalmi Ágnes MSZP-s parlamenti képviselő nyújtott be – a kormánynak olyan szabályozást kellene létrehoznia, amely lehetővé teszi a tankerületi igazgatók rendszeres, nyilvános teljesítményértékelését, a tankerületekért felelős Klebelsberg Központ elnökének pedig kétévente felül kellene vizsgálnia a tankerületi igazgatók tevékenységét, figyelembe véve minden panaszt, jogsérelmet és észrevételt, amelyek szülőktől, intézményvezetőktől, az iskolák dolgozóitól érkeztek.

Kunhalmi Ágnes indoklásában azt írta, jelenleg nincs olyan szabályozás, amely biztosítja a tankerületi igazgatók teljesítményértékelésének átláthatóságát és társadalmi ellenőrzését. Felidézte: az elmúlt időszakban több esetben is nyilvánosságra kerültek olyan események, amelyek a tankerületi igazgatók visszaéléseivel, jogsértő vagy méltánytalan döntéseivel kapcsolatosak.

Mint a Népszava megírta, 2025 elejéig összesen kilenc büntetőeljárást folytatott a rendőrség tankerületi központokat és iskolákat érintő korrupciós ügyekben. Januárban a Békéscsabai Tankerületi Központnál indult nyomozás sikkasztás gyanúja miatt, tavaly szeptemberben pedig a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatóját menesztették, akit ugyancsak sikkasztás és hűtlen kezelés gyanújával hallgatott ki a rendőrség. Tavalyelőtt három esetben is indult nyomozás tankerületi igazgatókkal összefüggésben.

Bár a tankerületi központokban lehetőség van belső ellenőrzések indítására, amelyek az adott központ valamennyi tevékenységére kiterjednek, ám az ellenőrök nem függetlenek, hanem közvetlenül a tankerületi igazgatók irányítása alatt állnak.

Kunhalmi Ágnes a kulturális bizottság döntésével kapcsolatban úgy fogalmazott közösségi oldalán: „a Fidesznek továbbra sem a gyermekek és a szüleik, vagy a pedagógusok a fontosak, hanem csak az, hogy saját politikai érdekei mentén uralkodhasson az oktatáson”.