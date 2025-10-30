Hárítja a felelősséget az Európai Bizottság a Pécs Pride ügyében

Fidesz;Európai Bizottság;gyermekvédelmi törvény;gyülekezési törvény;homofób;LMBTQ+;Pécs Pride;Buzás-Hábel Géza;

A Népszava kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az EB szóvivője nem kívánta kommentálni, hogy kedden gyanúsítottként hallgatta ki a baranyai rendőrség Buzás-Hábel Gézát.

Hárítja a felelősséget az Európai Bizottság a Pécs Pride szervezőinek rendőrségi kihallgatásával kapcsolatban, mondván, a rendvédelmi kérdések tagállami hatáskörben vannak. Igaz, a Budapest Pride előtt még a Bizottság elnöke szólította föl a magyar hatóságokat a menet biztosítására.

A Népszava kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a történteket, azaz hogy kedden gyanúsítottként hallgatta ki a baranyai rendőrség Buzás-Hábel Gézát, a pécsi Pride szervezőjét. A menet október elején a tiltás ellenére vonult végig a városon, most pedig a szervezőt akár egy éves börtönnel is sújtható bűncselekménnyel vádolhatják meg.

„A békés gyülekezés joga rögzítve van az alapjogi Chartában, ez a demokráciánk alapvető eleme”

- mondta általánosságban a szóvivő.

Kritikusok szerint lehettek volna olyan konkrét lépések, amelyekkel a Bizottság támogathatta volna a magyar törvények alapján tiltottnak nyilvánított rendezvényeket, így a budapesti és a pécsi Pride-ot is.

EP-képviselők, civilek és egyes tagállamok korábban többször felszólították az Európai Bizottságot, kérje a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény felfüggesztését az EU Bíróságán. A 2021-ben elfogadott magyar szabály ugyanis a Bizottság szerint ellentétes az uniós joggal, ezért be is perelték a magyar kormányt, de ítélet legkorábban idén év végén születhet. Addig viszont kérhettek volna ideiglenes intézkedést a bírósági per keretében. Ahogy a Pride betiltását jelentő gyülekezési törvény módosítása ügyében is lett volna lehetősége a Bizottságnak egy külön úton új kötelezettségszegési eljárást indítani, de március óta ez nem történt meg. Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője szerint a folyó per éppen a szabályok betartatásáról szól, és várják a bírósági döntést.

Anna-Kaisa Itkonen úgy nyilatkozott, az az üzenetük a szervezőknek, hogy az Uniónkban mindenkinek lehetséges szabadon élni, és azt szeretni, akit választanak. Szerinte az „ilyen rendezvények” szervezői felé ezt az üzenetet már többször, a legmagasabb politikai szintről is megüzenték, „a biztosi kollégium néhány tagja még részt is vett ezeken a rendezvényeken” - mondta. Ez az utalás arról szólt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a betiltott Budapest Pride rendezvény előtt videóüzenetet küldött a szervezőknek, és felszólította a rendőrséget, hogy biztosítsák, semmilyen büntetés ne érje a résztvevőket. Hadja Lahbib, az EU esélyegyenlőségért felelős biztosa pedig a budapesti felvonulás előtt a fővárosba látogatott, bár magán a rendezvényen nem volt jelen.

Amíg a júniusi budapesti rendezvényre több tucat Európai Parlamenti képviselő is érkezett, és végül egy önkormányzati rendezvény formájában valósult meg, a pécsi menetet már kisebb nemzetközi figyelem övezte. Az októberben a baranyai megyeszékhelyre látogató zöld Európai Parlamenti képviselők most azonban ismét jelezték a Bizottság elnökének is, lépjen föl Buzás-Hábel Géza és a magyar LMBTQI+ közösség védelmében, mert elfogadhatatlan, hogy az alapvető jogai gyakorlásáért valakit börtönnel fenyegetnek