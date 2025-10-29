Politico: Magyarország lobbizik, hogy ne adjon ki Belaruszt elítélő közös nyilatkozatot az EU

Európai Unió;Orbán-kormány;Magyarország;Litvánia;csempészet;Fehéroroszország;légtérsértés;Belarusz;léggömb;

2025-10-29 17:39:00 CET

A nyilatkozat az uniós tagállamok destabilizálására irányuló kísérletnek nyilvánítaná, hogy az Oroszországgal szövetséges államból léggömbök hatoltak be Litvánia légterébe.

Magyarország azért lobbizik, hogy az Európai Unió ne tudjon közös álláspontot megfogalmazni Belarusszal szemben, amellyel az uniós tagállamok destabilizálására irányuló kísérletnek nyilvánítanák, hogy az Oroszországgal szövetséges államból léggömbök hatoltak be Litvánia légterébe – nyilatkozta a Politicónak három forrás, köztük egy diplomata.

Az EU az incidensek nyomán arra törekszik, hogy mind a 27 tagállam nevében nyilatkozatot adjanak ki, a brüsszeli lap értesülései szerint azonban ennek hangvételét Magyarország igyekszik puhítani. A források megjegyezték, noha van esély arra, hogy az Orbán-kormány végül visszavonulót fúj a kérdésben, a kialakult vita miatt a nyilatkozattervezet kedd reggel óta nem került elfogadásra.

A Politico cikkében emlékeztet: Orbán Viktor többször is megpróbálta megakadályozni az EU Oroszország elleni fellépését, ellenezte az ország energiaexportjára vonatkozó új szankciókat, és vétót emelt Ukrajna uniós csatlakozási kérelme ellen. Augusztusban pedig Magyarország nem volt hajlandó aláírni egy nyilatkozatot, amely elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadásait – közte azt a Kijevre mért orosz légicsapást, amely az Európai Unió ottani képviseletének székházát is elérte –, így azt 26 tagállam nevében kellett kiadni.

Az MTI korábbi tudósításai szerint a múlt héten négyszer állították le a vilniusi repülőtér forgalmát, miután léggömbök léptek be az ország légterébe. Az incidensre válaszul Litvánia átmenetileg minden alkalommal lezárta fehérorosz határátkelőit, szerinte a léggömbökkel Fehéroroszországból akartak cigarettát csempészni az Európai Unióba. A balti ország később bejelentette, hogy le fogja lőni a légterét megsértő csempészléggömböket, egyúttal Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is felelőssé tette, amiért „nem vet véget” ezeknek az incidenseknek.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök az incidenseket „hibrid támadásoknak” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a fehérorosz határátkelők zárva maradnak, csak a diplomaták és a szomszédos országot elhagyó európai uniós állampolgárok kelhetnek át rajtuk. A határzár miatt tiltakozásul hétfőn Fehéroroszországban bekérették a litván ügyvivőt.