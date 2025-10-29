Épített négyzetméterenként 50 ezer forintot szedne be a közösségi közlekedés fejlesztésére az ingatlanfejlesztőktől Karácsony és Vitézy

lakhatás;lakásépítés;Fővárosi Közgyűlés;beruházások;közösségi közlekedés;Budapest Brand;

2025-10-29 15:05:00 CET

Ezzel biztosítva lenne a Budai fonódó villamos III. ütemének, a Budafoki út– Savoya Park közötti szakaszának megépítése.

Folytatódik a Fővárosi Közgyűlés. A lakhatási válságból csak lakások építésével van kiút, de a fővárosi önkormányzat szerint ehhez elérhető közösségi közlekedés fejlesztésére is szükség van. Különösen nehéz feladvány ez a XI. kerületben, amely az elmúlt években Budapest egyik legnagyobb fejlesztési területévé vált. A következő években 10-20 ezer ember költözhet be az új negyedekbe.

A főváros örömmel fogadja a barnamezős területek feltámasztását, de annak már kevésbé örül, hogy a beruházók igyekeznek minél kisebbre zsugorítani a zöldterületeket és egyáltalán nem foglalkoznak azzal, hogy az új negyedekben élők és dolgozók, hogyan is tudnak oda eljutni. A területen szinte teljesen hiányzik a kötöttpályás közlekedés, a buszok zsúfoltak. (Ez persze igaz Zuglóra és a XV. kerületi projektekre is.) A körvasút és a Budai fonódó meghosszabbítása a Dombóvári útig sokat lendít az ügyön, de a városvezetés szerint nem elég, folytatni kell egészen a Savoya Parkig. Ennek költségét azonban legalább részben a beruházókra hárítanák. Erre tett közös javaslatot Karácsony Gergely és Vitézy Dávid a közgyűlésen. Vitézy szerint 500-1000 milliárd forint értékű ingatlanfejlesztés indul a kerületben, így reális elvárásnak tartja, hogy ebből származó profitból valamennyit közösségi célokra költsenek a beruházók. Így a főpolgármesterrel együtt azt javasolták:

a közgyűlés kezdeményezze a kormánynál, a XI. kerület Újbuda Önkormányzatánál és az érintett ingatlanfejlesztőknél, hogy a nagy volumenű lakásépítéseknél épülő lakásnégyzetméterenként nettó 50 ezer forintnyi hozzájárulást fizessenek a beruházók a környék közösségi közlekedési infrastruktúrájának kiépítésére.

Módosulhat a szórakoztató célú pirotechnikai eszközök felhasználását szabályozó fővárosi rendelet is. A jelenlegi szabályozás december 31-én 18 órától másnap hajnali 6 óráig engedi ezek használatát, az új szabály szerint Budapesten belül tilos lesz 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket használni december 31-én 20 óra előtt és január elsején hajnali 2 óra után.

Csakhogy lakóépületek közvetlen közelében, illetve a fokozottan védett övezetekben – erdő, természetvédelmi terület, közpark, állatmenhelyek és panziók környéke, szociális bentlakásos intézmények és kórházak 100 méteres környezetében – mindkét napon tilos lesz ezek használata.

Béres András óbudai alpolgármester egy saját kutatást emlegetett, amely szerint a megkérdezettek 80 százaléka támogatta a korlátozást. Déri Tibor (DK) szerint ez egy betarthatatlan rendelet lenne, nincs kapacitása a fővárosnak az ellenőrzésre.

A ma szokatlanul csendes Szentkirályi Alexandra, Fidesz-frakcióvezető eleddig egyetlen felszólalásában azt kérte számon a városvezetésen, hogy csak most került napirendre a fővárosi mamutcégek átvilágítására vonatkozó előterjesztés. Szerinte rossz látni, hogy a Budapest Brand hogyan szórta a pénzt. Tudomása szerint a városvezetés aggódik azon, hogy a nagy cégeket is át akarják világítani. Ha nincs mit titkolnia, akkor indítsák el végre ezt a vizsgálatot. Ez jó alap a kormánnyal való tárgyaláshoz is. (Kiss Ambrus főigazgató szerint ha a kormány ennek az átvilágításnak a végét is megvárja, akkor már nem lesz miről tárgyalni.)

A Fidesz korábban benyújtott és a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott javaslata szerint a főváros indikatív ajánlatokat kért be az önkormányzati cégek átvilágítására. Ez alapján a pénzügyi ellenőrzés költsége elérheti a 750 millió forintot. Az ehhez szükséges forrás csak a más feladatokra félretett pénzből teremthető elő.

Gál József (Podmaniczky Mozgalom) eseti bizottság felállítását javasolta az ügyben. (A Fidesz rögvest magának kérte a bizottság elnöki posztot.) Gál vezette az időközben megszűnt Budapest Brand gazdálkodását vizsgáló bizottságot is. A számos visszásságot feltáró 140 oldalas jelentést a Tisza Párt, a Fidesz és a bizottságot vezető Podmaniczky Mozgalom megszavazta, a DK és a Párbeszéd képviselői kivonultak a szavazásról. A jelentés szerint a cég a Városháza park megnyitása után évi 3,3 millió forintért bérelt parkoló helyeket a cég vezetőinek a Kempinski hotel mélygarázsában. A cég három vezetője az előző ciklusban összesen több mint 65 millió forint értékben kapott az alapbéren felül jutalmat. Gál József azt kérdezte Karácsony Gergelytől, hogy érez-e abban felelősséget, hogy a prémium célokat utólag, a feladatok teljesítése után határozta meg.

Kiss Ambrus megjegyezte, hogy a műszaki tartalom módosítással a bruttó 750 milliós vállalási ár is változhat, másrészt tényleg azt gondolja bárki is, hogyha havi 80 ezerért bérelnek néhány parkolóhelyet 120 ezer forint helyett, akkor most ki tudná fizetni a főváros a 75 milliárd forintos idei szolidaritási hozzájárulás összegét?

Vitézy Dávid támogatja az átvilágítást, de azt nem, hogy cégvezetők felügyeljék azt, ezért javasolják az eseti bizottság feltárását, illetve azt is, hogy az általa vezetett bizottság írja ki a cégeket kiválasztó tendert. A Budapest Brand jelentés szerinte súlyos visszaéléseket tárt fel, ráadásul élesen szembemegy a városvezetői nyilatkozatokkal.

Klímavészhelyzet esetén például nehezen magyarázható parkolóhelyek bérlése luxusszállodában. Karácsony Gergely éppen ellenkezőleg úgy vélte, hogy az átvilágítás éppen arra mutatott rá, hogy felelős gazdálkodást folytatott a cég.

Ha csak annyi derült ki, hogy egy évig egy hotelben béreltek garázst - bár nem támogatta volna, ha megkérdezik - aligha utal arra, hogy szórták a közpénzt.

A prémium kifizetés pedig szerinte a javadalmazási szabályzatok alapján, jogszerűen történt. (Ezt Gál erősen vitatta.)

Gulyás Gergely Kristóf (Fidesz) átkonvertálta a számokat: a Budapest Brand esetében 25 millió forint összértékű számlát vizsgáltak át, amelyek 10 százaléka túlköltésnek minősül szerinte. Ha ez az arány jellemző az önkormányzat gazdálkodására, akkor 150 milliárdot szórtak szét 2019 óta Karácsony Gergelyék. Így szerinte már meg is van az a 146 milliárd, ami a főváros kasszájából most hiányzik. A fideszes politikus szerint ennek nagy része kampánycélokra ment el.

„A Tisza eredetileg a nagyobb cégek átvilágítására tett javaslatot, ebből lett azután az összes fővárosi önkormányzatra kiterjedő előterjesztés, amit mi megszavazunk. Az átvilágítással megszüntethető a jelenlegi lyukas vödör szindróma, miszerint bármennyit is töltünk a cégekbe, valahol mindig kicsorog.

Ha megfelelő vezetők el tudnák indítani a megfelelő folyamatokat, akkor sokkal több jutna a szolgáltatások színvonalának emelésére” – szólt hozzá Bujdosó Andrea (Tisza), aki jó befektetésnek tartja erre költeni a pénzt, egyúttal jelezte, hogy a Tisza is benevez az elnöki posztra.

„Több elnök lesz lassan, mint tag” – jegyezte meg Baranyi Krisztina némi szarkazmussal, majd arról érdeklődött a Fidesztől és Vitézy Dávidtól, hogy mi van azzal a tíz milliárdos veszteséggel, ami Tarlós István idején keletkezett például a Fidesz közeli Tombor András bábáskodása mellett zajlott hármas metró kocsibeszerzése, a bukott e-jegyrendszer (ezt indította el Vitézy), a túlárazott informatikai beszerzés és parkolás okán (ebbe nem engedett belenyúlni Orbán Viktor)? Vitézy Dávid visszautasította a vádakat, de azt erősen problémásnak nevezte, hogy ezeket az ügyeket nem vizsgálták ki alaposan, méghozzá direkt. (Karácsony Gergely a nemzetközi választott bíróság ítéletét idézte, Vitézy szerint nem úgy volt, ezen elvitatkoztak egy ideig.)

Keszthelyi Dorottya (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy a cégek átvilágítását a költségvetésben zárolt 1,1 milliárdból fedeznék. Ezeket a forrásokat elsősorban idősotthonoktól, szociális, kulturális intézményektől, közétkeztetéstől, óvodáktól vonnák el. Kiss Ambrus tisztázta, hogy ezzel nem a működési költségekre adott forrás csökkenne, hanem az intézmények által végzett egyéb célokra nem jut majd pénz.