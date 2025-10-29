Közgyűlési délután: alkohol, gyermekvédelem, rakpart, üres telefonfülkék

gyermekvédelem;szerencsejáték;alkohol;Fővárosi Közgyűlés;közbeszerzések;reklámok;

2025-10-29 19:35:00 CET

Elképesztően hullámzó, csapongó vitát folytattak a fővárosi képviselők fővárosi hatáskörökön messze kívül eső ügyekről és olyan kérdésekről, amit valójában már korábban rendeztek.

Bovier György (Tisza) a fővárosi intézmények esélyegyenlőségének javítására, Keszthelyi Dorottya (DK) az alkoholos italokat népszerűsítő reklámos visszaszorítására tett javaslatot. Kiss Ambrus főigazgató egyértelműsítette, hogy a hatályos szerződések esetében csak akkor érvényesíthetik ezt, ha felmondják ezeket, ám ez bevételkiesést jelent.

Porcher Áron a javaslatot azzal egészítené ki, hogy a tilalmat kiterjesztenék a főváros közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társaságoknál és intézményeknél a politikai tartalmakat ábrázoló, a szerencsejátékot és az alkoholt népszerűsítő reklámokra. Vitézy arra is felhívta a figyelmet, hogy komoly bevételkiesést jelentene, ha az állam által működtetett Szerencsejáték Zrt-t nem engedik hirdetni a fővárosi felületeken, ezt most nem engedheti meg a főváros. A főigazgató erre megjegyezte, ha az alkoholt, a szerencsejátékokat is kiveszik például az utcabútor tenderből, akkor akad-e majd pályázó.

A Tisza javítaná a fővárosi önkormányzat szerződésnyilvántartási rendszerén. Az okos városok listáján Prága 15., Budapest 5 helyet javítva Budapest a 84. helyen áll a 146 városból. A listán élen szereplő városokban minden szerződés kikereshető. Minden közpénzből kötött szerződést a hatályba lépés feltételeként kell publikálni. A fővárosiak is megérdemlik ezt. A főjegyző észrevételeket tett, de Bujdosó Andrea szerint nem jelölt meg olyan jogszabályt, ami lehetetlenné tenné ezt.

A Podmaniczky-frakció a fővárosi szintű mesterséges intelligencia stratégia megalkotását tűzte ki célul, amelyet a Párbeszéd és a Tisza is üdvözölt. Déri Tiborral (DK) közösen a megállóhelyek valós idejű utastájékoztatásának kiterjesztését javasolják e-papír technológián alapuló kijelzők telepítésével.

Az utolsó napirendi pontok között került elő a ma már leginkább csak tereptárgyként létező használaton kívüli telefonfülkék felszámolását, illetve a pesti alsó rakpart közterületi megújítását célzó előterjesztés, mindkettőt Vitézy Dávid jegyezte. A politikus utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy a rakpart azért nem indulhat el, mert a kormány mindenféle bürokratikus és adminisztratív eszközökkel próbálja ezt akadályozni.

Hosszasan beszéltek a gyermekvédelem siralmas helyzetéről, amihez kevés köze van a fővárosnak. Ezt követően egy Magyar Péter nyilatkozatára reflektáló fideszes előterjesztés kapcsán rögzítették, hogy Budapesten fővárosi és kerületi önkormányzat működik. Magyar korábban felvetette a kétszintű önkormányzatiság szükségszerűségét, illetve a kerületek túlzott számát. Erről heves vitát folytattak, miközben ez egyelőre nincs napirenden és a fővárosnak különösebb ráhatása sincs.

A Tisza a főváros közpénzeinek átláthatóbb felhasználásának érvényesítése érdekében indokoltnak tartaná, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntsön a BKV, a BKM, a BKK, BFVK és a BGYH nettó 200 millió forintot elérő vagy azt meghaladó közbeszerzési eljárások indító döntéseiben. A vitában kiderült, hogy ez most is így van. Erre módosították és az 1 milliárd fölötti közbeszerzéseknél kérték átadni a közgyűlésnek a nyertes kiválasztásáról és a szerződés megkötéséről való döntés jogát.

S végül minden vitán túl a Fidesz becsempészett egy javaslatot a november 1-ei közösségi menetrend kialakításra a budapesti temetők körül című előterjesztésbe (ezt egyébként a BKK maga megoldotta már), amellyel az I. kerület kivételével ingyenessé tennék a parkolást Budapesten december 24-én üzemkezdettől az utána következő év január 1-jén üzemzárásig.