Dunai Finomító: semmilyen forgatókönyv nem zárható ki

kormányinfó;

2025-10-30 08:21:00 CET

Meghallgattak egy tájékoztatást a százhalombattai finomítóban történt robbanással kapcsolatban. Tart a nyomozás, semmilyen forgatókönyv nem zárható ki. Az ügy nem csak a Molt érinti, hanem az ellátás biztonságát is a régióban. Céljuk, hogy a robbanás árát ne a magyar autósoknak kelljen megfizetni, a nemzetgazdasági miniszter tárgyal a Mol vezetőivel, hogy a nehézségeket ne áremeléssel próbálják kezelni.