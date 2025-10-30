kormányinfó;

Szőlő utcai javítóintézet: Gulyás Gergely támogatja a nyomozást

Szőlő utcai ügy: tervezik felülvizsgálni a jelentésnek azt a  részét, hogy nincs kiskorú érintett? - hangzott a következő kérdés. Ténykérdés, hogy volt folyamatban egy büntetőeljárás, aminek kiskorú érintettje nem volt - szögezte le a miniszter.

Hozzátette, arról nincs tudomásuk, volt-e másik, kiskorút is érintő ügy. De minden ilyen ügyben a teljes feltárást, nyomozást támogatják, ha az indokolt.

Ezt a Facebook-oldalán közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.