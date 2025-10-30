Magyar Péter: Sziget Fesztivál nyilvánvalóan lesz

Sziget Fesztivál;Tiborcz István;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-10-30 10:49:00 CET

A Tisza Párt elnöke „szándékosan keltett műbalhét” emleget, amellyel el akarták terelni a figyelmet arról, hogy a főváros a Fidesz, a DK, a Kutya Párt és Karácsony Gergely szavazataival 24 milliárd forint további hitelt vesz fel, amivel szerinte Tiborcz István és az Orbán-család üzleti érdekeit támogatják.

„Miért nem akart a főpolgármester semmiképpen kompromisszumot a Sziget megmentése érdekében? Miért nem akarta szavazásra bocsátani a TISZA kompromisszumos javaslatát? Miért akarta, hogy csak erről szóljanak a hírek?” – írta Magyar Péter csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke „szándékosan keltett műbalhét” emleget, amellyel el akarták terelni a figyelmet arról, hogy „az állítólag csődben lévő Budapest a Fidesz, a DK, a Kutya Párt és Karácsony Gergely szavazataival 24 milliárd forint további hitelt vesz fel az OTP és a K&H Bankoktól a Tiborcz és az Orbán-család üzleti érdekeit támogatandó”. A 60 millió eurós hitelfelvételt, mint fogalmazott, „az évek óta szándékosan lerohasztott és zárva tartott” Rácz Fürdőre és a Tiborcz István által megszerzett Gellért Szálló fürdőjének felújítására fordítják.

„Mindenki tudta a Közgyűlésben, hogy Tiborczék érdekében született a döntés”

– vélekedett Magyar Péter.

Megjegyezte, a főváros semmilyen kártalanítást nem kap Orbán Viktor vejétől, hogy a Gellért Szálló felújítása idejére évekre be kellett zárnia a Gellért Fürdőt, és most szerinte Karácsony, a DK és a Fidesz döntése alapján hitelből még fel is újítja Tiborcznak a fürdőt. „Még ennél is felháborítóbb a Rácz Fürdő esete. Több mint egy évtizede brutális mennyiségű közpénzből megújult és szálloda épült hozzá. Meg soha nem nyitott a vendégek számára, évek alatt hagyták totálisan lerohadni. A főváros képtelen volt üzemeltetésbe adni, vagy saját maga üzemeltetni, ezért most hitelből újabb milliárdokat költ rá” – fűzte hozzá az ellenzéki párt elnöke.

Emlékeztetett, „a fővárost még mélyebb adósságcsapdába lökő javaslatot” egyedül a Tisza Párt és a Vitézy Dávid-féle Podmaniczky Mozgalom frakciója nem támogatta. „És nem azért, mert nem szeretnénk, hogy a csodálatos fürdőink szebbek legyenek, hanem azért, mert ha egy város napi likviditási gondokkal küzd, akkor egy felelős városvezetés nem vehet fel több tízmilliárdos hitelt, amely elsősorban nyilvánvalóan a miniszterelnök vejének üzleti érdekét szolgálja” – hangoztatta álláspontját Magyar Péter. Majd aláhúzta:

„Sziget Fesztivál pedig nyilvánvalóan lesz. A tegnapi műbalhé a fenti umbulda elfedésére lett kitalálva.”

Mint arról beszámoltunk, szerdán nem szavazták meg a Fővárosi Közgyűlésben a Sziget Fesztivál megmentéséhez szükséges javaslatot. A szavazás előtt Bujdosó Andrea újabb rövid egyeztetést javasolt a Sziget Fesztiválról annak reményében, sikerül átnyomniuk a többieken a Tisza feltételeit, miszerint akkor szüntetik meg közös megegyezéssel a jelenlegi közterület használati szerződést, ha az így kieső bevételt a Városkommunikációs Iroda büdzséjéből fedezik, a frakciókat bevonják az új megállapodás kidolgozásába, a 3 évre szóló díjkedvezményeket a szervező később megfizeti, illetve a Tisza-kormány nevében vállalta, hogy állami támogatást kap a rendezvény.

Ugyanakkor az elhúzódó egyeztetés is kevésnek bizonyult az egyezséghez: a Tisza javaslatát nem szavazta meg a Párbeszéd, az MSZP és a DK, a Fidesz és a Kutyapárt tartózkodott. Karácsony Gergely eredeti javaslatát ellenben megszavazta a Párbeszéd, a DK, az MSZP, a Kutyapárt és a Podmaniczky Mozgalom 13 igennel, de a Fidesz és a Tisza tartózkodott, így egyikhez sem volt meg a szükséges többség. Ilyenformán a közterület használati szerződést nem szüntetik meg, így alig maradt esély a Sziget jövő évi megrendezésére.