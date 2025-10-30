Péntektől 28 új busz áll forgalomba a fővárosban

BKV;autóbusz;BKK;

2025-10-30 17:25:00 CET

Az autóbuszok Pesterzsébetet, Csepelt, Kőbányát, valamint Soroksárt a belvárossal összekötő vonalakon járnak majd.

Péntektől 28 új Mercedes-Benz Citaro autóbusz áll forgalomba a fővárosban - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Tájékoztatásuk szerint az ArrivaBus Kft. által üzemeltetett új alacsonypadlós, klimatizált, fedélzeti kamerákkal és korszerű utastájékoztató rendszerrel ellátott autóbuszok Pesterzsébetet, Csepelt, Kőbányát, valamint Soroksárt a belvárossal összekötő vonalakon járnak majd.

A BKK ismertetése szerint az új buszok nemcsak teljesen alacsonypadlós kialakításukkal szolgálják a kényelmes utazást, hanem erőteljes klímaberendezéssel és USB-töltőpontokkal is felszereltek. A járművek a legkorszerűbb közlekedésbiztonsági technológiákkal segítik a sofőröket: holttérfigyelő, tolatókamera, táblafelismerő rendszer és éberségfigyelő, valamint gyalogosvédelmi rendszer is található a járművekben - áll a BKK tájékoztatásában.

Közölték azt is, hogy a BKK megrendelésére

2027-ig összesen több mint 300 dízel és elektromos autóbusz áll majd forgalomba.

Eddig 65 dízel meghajtású jármű érkezett meg a fővárosba, melyek közül 59 csuklós Mercedes-Benz Citaro G, hat pedig maximidi Mercedes-Benz Citaro K típusú.

Az új dízel és elektromos autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százalékát korszerű EURO 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente majdnem nyolcezer tonnával kevesebb károsanyag kerül Budapest levegőjébe.