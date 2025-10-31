Sportcsatornából is lesz nemzeti?

"Közpénzből indul az új sportcsatorna" címmel jelent meg tegnap cikk a Blikk című bulvárlapban - a Népszava értesülései szerint mindezt évek óta rebesgetik televíziós berkekben, és nem véletlenül nem történt mégsem egyetlen konkrét lépés a megvalósítás ügyében: racionális érvek nem szólnak az elindítása mellett. Ugyanakkor manapság az ésszerűség a legritkább esetben számít: ha valaki kitalálta az MTVA-ban vagy még följebb, hogy márpedig M5 néven új sportcsatorna kell ide, akkor történhet bármi, lesz új sportcsatorna Magyarországon.