Bombariadó miatt leállt a teljes vasúti közlekedés Szerbiában az újvidéki pályaudvari tragédia első évfordulója előtt

2025-10-31 19:11:00 CET

Miközben több ezer diák indult el Belgrádból Újvidék felé, egy névtelen fenyegető azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el az összes vonaton és sínen.

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet - olvasható a közleményben. Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.

Szombaton, 2025. november 1-én lesz egy éve, hogy a vajdasági nagyvárosban, Újvidéken beomlott a pályaudvar beton előtetője. A balesetnek eddig összesen 17 halottja van, évfordulóján több ezer diák indult el Belgrádból Újvidék felé abban a tiltakozáshullámban, amely a politikusi felelősségre vonásából nőtte ki magát a Vučić-rezsim, illetve a hatósági korrupció elleni mozgalommá.