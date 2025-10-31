Szerbia;vasúti közlekedés;bombafenyegetés;

Diákok vonulnak Belgrádból Újvidékre a pályaudvari tragédia évfordulóján

Bombariadó miatt leállt a teljes vasúti közlekedés Szerbiában az újvidéki pályaudvari tragédia első évfordulója előtt

Miközben több ezer diák indult el Belgrádból Újvidék felé, egy névtelen fenyegető azt állította, hogy robbanószerkezetet helyezett el az összes vonaton és sínen.

Bombariadó miatt leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz pénteken.

A közlemény szerint névtelen bejelentés érkezett telefonon arról, hogy robbanószerkezetet helyeztek el az összes vonaton és sínen, ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében egyelőre kénytelenek voltak leállítani a közlekedést az összes vasútvonalon.

A Srbijavoz mindent megtesz azért, hogy a belügyminisztériummal együttműködve megoldja a helyzetet - olvasható a közleményben. Március 14-én is bombariadó miatt állt le a távolsági vasúti közlekedés az országban.

Szombaton, 2025. november 1-én lesz egy éve, hogy a vajdasági nagyvárosban, Újvidéken beomlott a pályaudvar beton előtetője. A balesetnek eddig összesen 17 halottja van, évfordulóján több ezer diák indult el Belgrádból Újvidék felé abban a tiltakozáshullámban, amely a politikusi felelősségre vonásából nőtte ki magát a Vučić-rezsim, illetve a hatósági korrupció elleni mozgalommá.

