Nyilvánosságra hozták az első vizsgálati jelentést a Louvre-ban történt műkincsrablásról, az elvitt ékszereket még mindig nem találták meg

2025-11-01 08:06:00 CET

A belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek, csak húsz éven át alábecsülték a biztonsági kockázatokat, vagyis azt, hogy valaki mer rabolni. Felbecsülhetetlen érték, hivatalosan 88 millió euró a kár.

Nyilvánosságra hozta a francia kormány pénteken a Louvre-ban elkövetett műkincsrablásról indított vizsgálat első eredményeit, és sürgősségi intézkedéseket ígért az év végéig a múzeum környékének biztosítása érdekében. – Több mint húsz éven át strukturálisan alábecsülték a behatolás és a lopás kockázatát a Louvre-ban - mondta Rachida Dati kulturális miniszter a TF1 kereskedelmi tévécsatornán, közel két héttel a világ egyik leglátogatottabb múzeumában elkövetett látványos betörés után. A tárcavezető elmondta, hogy megállapítását a rablás másnapján indított közigazgatási vizsgálat első eredményeire alapozza.

Az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a maszkot viselő betörők az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek.

Nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert - közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit - vitték el a koronaékszereket kiállító Apollón-galériából, a kár értéke 88 millió euró.

A betörés kevesebb mint nyolc percig tartott. A műkincseket a hatóságok közlése szerint még nem sikerült megtalálni. A miniszter szerint a jelentés feltárta, hogy alábecsülték a lopás kockázatát a múzeumban, a biztonsági berendezések pedig elavultak. Azt viszont Rachida Dati megerősítette, hogy a belső biztonsági rendszerek a rablás napján működtek. A tárcavezető a múzeumon kívüli "jelentős biztonsági rés" kezelésére irányuló intézkedéseket helyezett kilátásba. – A járművel történő behatolást megakadályozó eszközöket fogunk telepíteni" - jelentette be. Jelezte azt is, hogy az új eszközpark az év vége előtt üzembe helyezésre kerül.

A Louvre-nak a rablás óta jelentős nyomás alatt álló elnöke, Laurence des Cars korábban jelezte, hogy a múzeum külső biztonságának megerősítése már folyamatban van, és a 2023 végén javasolt, behatolásgátló berendezések közül az első telepítése elkezdődött.

A rablással kapcsolatban eddig hét embert állítottak elő, közülük kettőt vádoltak meg és helyeztek előzetes letartóztatásba. Őket azzal gyanúsítják, hogy a négytagú kommandó tagjai voltak, amit a két férfi beismert.