Egy nappal az újvidéki pályaudvari tragédia első évfordulója előtt hiába kért bocsánatot Aleksandar Vučić, az egyetemisták a távozását követelő tüntetésre gyűlnek

évforduló;Szerbia;tüntetés;fenyegetés;megemlékezés;tragédia;bocsánatkérés;Újvidék;egyetemisták;vasútállomás;Aleksandar Vučić;

2025-10-31 20:54:00 CET

A szerb államfő azt állítja, megérti a haragot, a megemlékezésre készülők szerint azonban még csak most kezdődik minden, a hatalom szerintük elvesztette a legitimitását.

Már pénteken napközben kiderült, hogy hatalmas a feszültség Szerbiában az újvidéki pályaudvari tragédia első évfordulóa előtt. Nrm sokkal azután, hogy több ezer és tízezer diák indult el Belgrádból Újvidék felé, Aleksandar Vučić elnök televvíziós beszédben kért bocsánatot az egyetemistáktól és a tüntetőktől. A vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint az államfő azt állítja, maga is csalódott, hogy még nincs felelőse a tragédiának, és megérti a haragot.

– Egy évvel ezelőtt nagy tragédia érte hazánkat – tizenhat ember vesztette életét a leomlott előtető miatt Újvidéken. Mindegyikük egy család tagja, közösségünk része – és azóta társadalmunk forrong” – mondta beszédében Aleksandar Vučić, Szerbia elnöke, aki felszólította a polgárokat, hogy a holnapi évfordulót méltósággal és békében emlékezve töltsék. Az államfő egyenként elmondta az áldozatok keresztneveit, majd alig tízperces beszédében elsősorban a békére és párbeszédre szólított fel. Ismételten hangsúlyozta, hogy a problémákat csakis párbeszéddel lehet megoldani, és ismét arra kérte a tüntetőket, üljenek egy asztalhoz.

Az államfő azt mondta, holnap elmegy a templomba, hogy gyertyát gyújtson az elhunytak emlékére, és arra kérte a szerbeket, hogy tegyenek ugyanígy. Szerinte mindenki úgy emlékezik meg a tragédia évfordulójáról, ahogyan tud és ahogyan érezz, de arra kért mindenkit, hogy az áldozatok és családjaik iránt, valamint egymás iránt is mutassanak tiszteletet. – Tudom, hogy sokan még mindig nagyon dühösek és tehetetlennek érzik magukat, amiért még mindig nem találták meg a felelősöket ezért a borzalmas eseményért, nemhogy megbüntették volna őket. Nem kell hangsúlyoznom, mennyire kiábrándító ez, még ha az ilyen eljárások bonyolultak is, és sokkal fejlettebb országokban is hosszú ideig tartanak – tette hozzá.

A szerb elnök kiemelte, hogy megérti a haragot, különösen az áldozatok családjai és azok részéről, akiket közvetlenül érintett a tragédia, és őszintén reméli, hogy ezekre a kérdésekre hamarosan választ kapnak. Aleksandar Vučić felszólította a szerbeket, hogy a holnapi évfordulót méltósággal és békében emlékezve töltsék el . – Egy évvel az előtető leomlása után megállapítható, hogy sokan a társadalmunkban nagyon komoly és nagy hibákat követtek el, velem együtt. (...) Sokan megszegték a szabályokat, erőszakot követtek el az állam és más tulajdona ellen. Ahogy egyesek kifejezték a haragjukat, én is sajnálok bizonyos dolgokat, amiket kimondtam és bocsánatot kérek ezekért – menekült előre a szerb elnök.

Úgy tűnik azonban, hogy a szívhez szólónak szánt elnöki kijelentések nem hatják meg a felháborodott embereket, a megemlékezésre és egyben tüntetésre, minden eddiginél hatalmasabb demonstrációra készülő diákokat. A Nova TV hírigazgatója, Slobodan Georgiev a szombati, egyetemisták által Újvidéken szervezett megemlékezés előtti helyzetet úgy értékelte: – Annak ellenére, hogy a hatalom bejelentette: a színes forradalom véget ért, hogy vége a tüntetéseknek, semmi sincs még lezárva, sőt, ez még csak most kezdődik. A szombati megemlékezés üzenetként fog szolgálni, amelyen az szerepel: Távozz! A kép elég világos üzenet mindenki számára, ez a rezsim teljesen elvesztette a legitimitását. Ezt mi már tudjuk, de most újra emlékeztetjük őket erre.

Bár a hatalom előre jelezte és figyelmeztetett, hogy szombaton Újvidéken erőszak is felszínre törhet, Slobodan Georgiev reméli, hogy ez nem következik be. Arról is szólt, hogy az egyetemisták fáradhatatlanul gyalogolnak a tragédia egyéves évfordulójára rendezett összejövetelre, és a Belgrádból Újvidék felé tartó menetoszlop tízszer nagyobb, mint volt februárban a fél éves évforduló előtt.