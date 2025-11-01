Tizenhat perc néma csend – Gyászol Szerbia, több száz ezer ember emlékezik az utcákon az egy éve történt újvidéki pályaudvari tragédiára

Szerbia;megemlékezés;Újvidék;

2025-11-01 18:30:00 CET

Vajdasági magyarok is nagy számban vannak jelen.

Cikkünk nemsokára frissül!

Szerbia gyászol: egy éve, 2024. november 1-én omlott be az újvidéki vasútállomás beton előtetője. A balesetben aznap 14, utána a sérülései miatt még két ember vesztette életét.

Bár a belgrádi kormány kissé megkésve nemzeti gyásznapot hirdetett, élő hírfolyamában a Szabad Magyar Szó leszögezi, ettől függetlenül is több száz ezer ember emlékezett volna a tragédiára Újvidéken és máshol. Belgrádból két napja hosszú menetoszlopokban indultak el a diákok Újvidék felé, hogy odaérjenek pénteken a Limani parkban síppal és tűzijátékkal tartott megemlékezésre. Szombaton aztán 11 óra 52 perckor vette kezdetét a demonstráció Újvidéken, több száz ezer ember állt néma csendben a 16 halálos emlékére. Utána koszorúzást tartottak, ekkor már több száz ezer ember volt jelen a közzétett drónfelvételek alapján. Pontban 11:52-kor Szabadkán is hasonló 16 perces tiszteletadást tartottak, amit azonban délben megzavart a hangosbemondó azzal, hogy a Belgrád felé tartó vonat nem közlekedik. A lap szerint sokan sírtak, a könnyeikkel küszködtek.

A SZabad Magyar Szó szerint az első beszédet Újvidéken egy diák, Nađa Šolaja tartotta a vasútállomás előtt. – Tavaly 11:52-kor elvették tőlük az első és legalapvetőbb emberi jogot – az élethez való jogot. Aznap anyák hiába várták, hogy gyermekeik felvegyék a telefont – soha többé nem fogják. Miért? Mert valakinek fontosabb volt milliókat ellopni, mint betartani a törvényt. Mert nem folyt volna ez a vér, ha minden a törvény szerint történik. Mert 16 életet elvettek, és a 17. áldozat, aki a tetőszerkezet összeomlása miatt sérült meg, még mindig lábadozik. Ez bűncselekmény. Ez gyilkosság. Az áldozatok családjai megérdemlik, hogy megtudják, ki ölte meg szeretteiket, és hogy azokat felelősségre vonják – mondta.

A beszéd után az egyik áldozat édesanyja, Dijana Hrka bejelentette, hogy éhségsztrájkba kezd Belgrádban és addig nem vesz ételt magához, amíg Aleksandar Vučić ki nem írja a követelt választást. Sanja Fric, a Belgrádi Építőmérnöki Kar professzora ezek után arról beszélt, hogy több mint 20 ezer dokumentum 600 000 oldalának átvizsgálása után kijelenthető, a vasútállomás nem szabotázsakció és nem is terrorcselekmény következtében omlott össze. Jasmina Paunović nyugdíjas ügyész azt emelte ki, hogy a Vučić-féle hatalom állandó jellemzője a kontraszelekció, a korrupció és az árulás.

Egy dokumentumfilm vetítése után a résztvevők fél 5 körül elindultak a rakpart felé, ahol a tervek szerint fél 7-től egy emlékprogramot tartanak, majd 19:52-től újabb 16 perces néma csend veszi kezdetét. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rengeteg résztvevővel, de erőszak nélküli, csendes és méltóságteljes demonstrációt terveznek, ezért arra kérték a megemlékezőket, hogy senki ne hozzon semmilyen zajkeltő eszközt.

Sistem nas ubija

A demonstrációk valójában egymást érik 2024. november 1. óta is az áldozatokra történő emlékezés legalábbis villámgyorsan kinőtte magát az Aleksandar Vučić elnök korrupt rezsimje elleni tiltakozássá, miután a belgrádi kormány látványosan húzódozni kezdett attól, hogy vállalja a politika felelősséget a z újvidéki pályaudvari tragédiáért. A társadalmi felhördülés hatására ugyan két tárcavezető – Goran Vesić építési és közlekedési, illetve Tomislav Momirović fejlesztési miniszter – távozott a hivatalából, 13 személy ellen pedig vádat emeltek, de ez nem volt elég, a tiltakozások folytatódtak, 2025. január 28-án pedig Miloš Vučević szerb miniszterelnök is lemondott, döntését azzal a támadással indokolta,. amelyet a pártja, a kormányzó nacionalista Szerb Haladó Párt (SNS) aktivistái hajtottak végre tüntető diákok ellen Újvidéken.

Arról a tüntetésről, amelyet három hónappal az újvidéki pályaudvari tragédia után tartottak, riportban számoltunk be, de a diákok nem hagyták abba, 2025. március 17-én minden idők legnagyobb belgrádi tüntetésén akarták megbuktatni a Vučić-rezsimet. Ez egyelőre nem jött össze, sőt, a hatalom kemény nyomásgyakorlásba kezdett, de kitartanak a diákok is.

A belgrádi kormány előremenekült a gyásznap meghirdetésével, miután Aleksandar Vučić szerb elnök egy korábbi megjegyzésével még olajat öntött a tűzre azzal, hogy gúnyolódni kezdett a megemlékezéseken: – Mi lesz szombaton Újvidéken, valami meccs vagy micsoda?” Bojan Pajtić, az újvidéki Egyetem jogi karának a professzora is emlékeztetett, hogy az elnök végül rájött, az alpári gúny mindenkinél kivágja a biztosítékot, így pénteken Aleksandar Vučić már bocsánatot kért. Szombatopn az újvidéki megemlékezéssel egy időben a belgrádi Szent Száva székesegyházban Porfirije pátriárka, a szerb ortodox egyház vezetője vezette azt az istentiszteletet, amelyet a 16 áldozat emlékére mutattak be. Részt vett rajta Aleksandar Vučićon kívül Đuro Macut miniszterelnök és Ana Brnabić parlamenti elnök is.

Kollektív terápia keserédes mellékzöngékkel

Az eseményen vajdasági magyarok is sokan jelen vannak, Mengyán Pletikosić Ildikó topolyai pszichológus ugyanakkor kissé keserédes érzéssel számolt be tapasztalatairól a Facebookon: „Sokan vagyunk vajdasági magyarok, akiknek együtt dobog most a szíve a százkilómétereket gyalogló egyetemistákkal. Ugyanakkor mély szomorúsággal tölt el, hogy közösségi szinten a vajdasági magyarokat túszul ejtette a zsarnokság. Ilyenre korábban nem volt példa. Kollektív terápia az, ami a napokban (illetve az elmúlt egy évben) zajlik Szerbiában. A szolidaritás, a testvériesség, az ideológiákon átívelő összetartás, a jövőbe vetett hit, a fiatalok tisztasága, ereje gyógyító hatású, sok éve várja ez a társadalom ezt a katarzist. Negyed százada volt egy esély, elillant, ezúttal nem mulasztható el” - fogalmazott. Mint előzőleg a Népszava is megírta, az anyaországból is jöttek volna magyar diákok, de a szerb hatóságok zömüket megállították a határon arra hivatkozva, hogy nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a szerb államnak, két lányt pedig fehérneműre is vetkőztettek.