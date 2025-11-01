Pócs János egy kisfiú mellett, temetőben kampányolt a 14. havi nyugdíjjal

Kissé bizarr tartalommal tett közzé mindenszentek ünnepe alkalmából a Facebookon videóbejegyzést a fideszes Pócs János, akinek egy temetőben sétálgatva is eszébe jutott a 14. havi nyugdíj ígérete.
A videóban Pócs János hegedűszóra előbb egy kisfiúnak magyaráz, majd a temetőben sétálgatva elmondja, hogy „a mai nap meghitt hangulata is kötelez minden jószándékú embert, hogy a köztünk élő idős szeretteinktől elvenni soha semmit nem veszünk, csak adunk, adunk, addig, amíg lehet. A 14. havi nyugdíjat is, mert megérdemlik. Legyenek még sokáig közöttünk” - mondta.
Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban egyelőre annyit ígért meg, hogy lesz, de hogy mikor és miből tudja kigazdálkodni a köztudomásúlag nem túl stabil költségvetés, az egyelőre erősen kérdéses. A kormánypárt eközben a nyugdíjak terén is megszorítások terveivel vádolja a Tisza Pártot, amelyeket az ellenzéki párt tagad.