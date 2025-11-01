A jászsági fideszes politikus most is lazán átlépte a jó ízlés határait.
Mindenszentek ünnepe idén hétköznapra esik, így elhunyt szeretteinkre való emlékezés is jellemzően arra a napra összpontosul. A temetők környékén zsúfoltság várható.
Egy fél méter átmérőjű koszorúért akár 35-40 ezer forintot is elkérnek.
Lehetnek ugyan, akik anyagi okok miatt elhalasztják a távoli vidéken lévő temető meglátogatását, de a gyászt a gazdasági nehézségek nem befolyásolják még akkor sem, ha utóbbi okozhat „veszteségélményeket” – mondják a lapunknak nyilatkozó szakemberek.
Ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31. éjszakáján. A mindenszentek és a halottak napját megelőző nap bulizós és játékos hangulatú szokásává vált.
November 1-jén az üdvözült lelkek emléknapját ünnepeljük, ez a katolikus keresztény világban a mindenszentek napja. Bár sokan összekeverik a halottak napjával, a kettő nem ugyanaz. Utóbbi egyháztanilag a szenvedő Egyház ünnepe, amit 998 óta tartanak az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért november 2-án. Egyes felmérések szerint tízből kilencen is összetévesztik a két ünnepet, és ehhez jön még a nemrégiben hazánkban is divatba jött Halloween október 31-én, ami a kísértetek és démonok pogány kelta ünnepére, a samhain-ra vezethető vissza.
Meg kell különböztetni a halottkultuszt és a temetőkultuszt - mondta Tátrai Zsuzsa néprajzkutató az ünnep kapcsán.
A halottak napja és mindenszentek az emlékezés ideje. A hétvégén volt, aki csendesen, egyedül gyászolt, de voltak nagyobb szabású megemlékezések is.
Mintegy 400 ezren keresték fel szombaton, mindenszentek napján a fővárosi temetőket, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről.
Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, amikor az összes szentet megünneplik. Az ünnep 2013-tól újra kötelező egyházi ünnep, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hívek számára kötelező a szentmisén való részvétel. Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezés napjává.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan keresik fel a hét végén szeretteik sírját, ezért a temetők hétfőig hosszabb ideig tartanak nyitva. A temetőket érintő BKK-járatok is sűrűbben közlekednek a hétvégén.
Ma van mindenszentek, holnap halottak napja: megtelnek a temetők az elhunytakra emlékező rokonokkal, barátokkal. A két ünnepnap előtti este a felhőtlen időtöltésé, miután az utóbbi évtizedekben szerte a világon - így Magyarországon is - az angolszász világból, s főként Amerikából elterjedt a halloween ünnep. A maga gyertyás faragott töklámpáival, jelmezes vonulásával és ijesztgetéseivel. Ha valakinek ennyi nem volna elég, alább megismerkedhet hét kisértetjárta szállodával is.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan keresik fel szeretteik sírját Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg ilyenkor. Az ünnep Magyarországon 2000-ben, ötven év elteltével lett ismét munkaszüneti nap. Az ezt követő halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való általános megemlékezés napjává. További fotókat itt tekinthet meg.