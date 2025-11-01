Mindenszentek, halottak napja, Halloween - Mikor mit ünneplünk?

November 1-jén az üdvözült lelkek emléknapját ünnepeljük, ez a katolikus keresztény világban a mindenszentek napja. Bár sokan összekeverik a halottak napjával, a kettő nem ugyanaz. Utóbbi egyháztanilag a szenvedő Egyház ünnepe, amit 998 óta tartanak az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekért november 2-án. Egyes felmérések szerint tízből kilencen is összetévesztik a két ünnepet, és ehhez jön még a nemrégiben hazánkban is divatba jött Halloween október 31-én, ami a kísértetek és démonok pogány kelta ünnepére, a samhain-ra vezethető vissza.