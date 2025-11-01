Kábítószer-birtoklás miatt eljárás indult T. Danny ellen, Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások

eljárás;rendőrség;kábítószer;Horváth László;

2025-11-01 21:47:00 CET

A fideszes politikus egyelőre nem érez elégtételt.

Kábítószer-birtoklás miatt eljárást indított a rendőrség Telegdy Dániel, azaz T. Danny énekes-rapper ellen - írja a Blikk.

A bulvárlap úgy tudja, hogy T. Danny az utóbbi hetekben többször is járt Maglódon, ott vette a kábítószert magának és barátainak, ismerőseinek. Eljárás alá vonta a rendőrség a barátnőjét is. Felmerült, hogy a drog amfetamin és kokain lehet, de a zenész letartóztatását nem kezdeményezték, jóllehet, ez már nem az első eljárás ellene hasonló ügyben, így ettől függetlenül még lehet baja a dologból.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Blikk érdeklődésére azt közölte: „Megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk, hogy a Pest vármegyei nyomozók két budapesti fiatalt, egy 26 éves férfit és egy 25 éves nőt hallgattak ki gyanúsítottként kábítószer birtoklása miatt. A büntetőeljárást ellenük – szabadlábon hagyásuk mellett – a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szakértők bevonásával folytatja. A folyamatban lévő eljárásról bővebb információt nem áll módunkban adni.”

A témában az a Horváth László drogügyi kormánybiztos is megnyilvánult, aki mostanában leginkább arról ismert, hogy zenészekkel hadakozik a kábítószeres utalásokat tartalmazó dalszövegeik miatt, illetve, hogy a társaságában jelent meg a pedofil S. Tamás György a májusi Harcosok Klubjában, Orbán Viktor beszédén. Ő egy Facebook-posztban azt írta: „A hír igaz, a népszerű popsztárt, T. Dannyt kábítószer-ügyben gyanúsítja a rendőrség. Az ő zenéiből is áradnak a kábítószeres utalások, a kábítószeres életmód népszerűsítése.” Hozzátette, most mégsem az elégtétel hangján kell megszólalni. „Őszintén bízom benne, hogy ez a helyzet esélyt teremt számára helyes döntéseket hozni a saját jövőjét és egészségét illetően” - fogalmazott.