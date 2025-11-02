Legkevesebb 15 halálos áldozatot követeltek Ukrajna nyolc megyéjében a hétvégi orosz légicsapások

Ukrajna;civilek;halálos áldozatok;sérültek;áramkimaradások;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;

2025-11-02 12:54:00 CET

Helyi jelentések szerint legtöbb helyen civil célpontokat, polgári infrastruktúrát vettek célba a támadók.

Oroszország vasárnapra virradóra két ballisztikus rakétával és 79 támadó, és kis részben úgynevezett csali drónnal támadta Ukrajnát – írja a The Kyiv Independent vasárnap délelőtt az ukrán légvédelem közlésére hivatkozva. Tájékoztatásuk szerint 67 drónt lelőttek, de 12 drón hat különböző helyszínen becsapódott, jelentős károkat okozva. Ukrán jelentések szerint csak a hétvégén eddig legkevesebb 15-en meghaltak, és csaknem húszan megsebesültek országszerte.

Zaporizzsja megyében Ivan Fedorov kormányzó szerint 18 településre mértek csapást az orosz erők, egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, köztük egy 91 éves férfi. A hatóságok jelentései alapján házakban, lakásokban, járművekben és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk, csaknem 12 ezer fogyasztó maradt áram nélkül. – Donyeck megyében öt ember halt meg és ketten megsebesültek – jelentette Vadim Filaskin kormányzó. Odessza megyében ketten vesztették életüket a polgári célpontok ellen irányuló támadásokban, amelyek során teherautókra csaptak le.

Herszon megyében több mint 20 települést, köztük Herszon városát is légicsapás érte. Egy ember meghalt, kettő pedig megsebesült. Lakóövezeteket, közösségi létesítményeket vettek célba, négy lakóépületet, 12 házat és járműveket rongálva meg. Dnyipropetrovszk megyében négy ember halt meg, köztük egy 11 és egy 14 éves gyermek, és hat sérültről tudnak. Harkiv megyében egy 54 éves férfi vesztette életét orosz légicsapások következtében. Szumi megyében egy ember meghalt és két ember megsérült. Egyikük egy 29 éves férfi éppen autót vezetett. Csernyihivi megyében egy civil megsebesült Korjukivka járásban egy orosz ballisztikus rakéta egy mezőgazdasági vállalkozás területén csapódott be.