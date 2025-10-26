Orosz dróntámadás ért lakóházakat Kijevben, hárman meghaltak

Ukrajna;Kijev;dróntámadás;orosz drónok;orosz-ukrán háború;

2025-10-26 09:10:00 CET

A támadás következtében további 27-en megsérültek, köztük hat gyermek.

Orosz dróntámadást ért vasárnapra virradóra két sokemeletes lakóházat Kijevben. A támadás következtében hárman meghaltak és 27-en megsérültek, közöttük hat gyermek – közölte vasárnap Vitalij Klicsko kijevi polgármester.

A Telegramon a polgármester közölte: az elsődleges értesülések szerint három ember meghalt, és 27-en megsebesültek a Desznyanszki kerületben. A támadás következtében lángok csaptak fel egy lakóház több lakásában, de sikerült a tüzet eloltani. Az Obolonyi kerületben drónok roncsai hullottak egy tizenöt emeletes lakóházra – tette hozzá a városvezető.

Előző éjjel az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban négy ember halt meg és mintegy 20-an sérültek meg. Az ukrán hatóságok a Telegramon közölték, hogy működésbe lépett az ukrán légvédelem, de az elfogott pilóta nélküli repülő szerkezetek roncsai lakóházakat rongáltak meg több kerületben.

Ukrajna több mint három és fél éve védekezik az orosz invázió ellen, ezalatt Oroszország rendszeres támadja drónokkal, rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel az ukrán városokat. Mint arról lapunk is beszámolt, pár napja Harkivban ért orosz dróntámadás egy óvodát, a támadásban egy ember meghalt és heten megsérültek.