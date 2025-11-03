Detonáció nélküli atomfegyverteszteket akar végezni az Egyesült Államok

Egyesült Államok;teszt;atomfegyver;

2025-11-03 08:11:00 CET

Az atomfegyverek egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót.

Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal - jelentette be Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox Newsnak adott nyilatkozatában.

A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések rendszertesztek vagy — ahogy ő fogalmazott — „nem-kritikus” robbanások, amelyek során a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót. Hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.

Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban maga tett bejelentést az atomfegyver-tesztek azonnali újraindítását.

Chris Wright hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása kulcsfontosságú prioritás: sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölény és a szerinte ezáltal elérendő békéhez és jóléthez.