Lázár János: Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását, a magyar embereket megkárosító cégeket kizárjuk

Fidesz;Lázár János;törvénymódosítás;közbeszerzési törvény;

2025-11-03 11:53:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter a Strabag ügyével kapcsolatban kifejtette: aazokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal „átverték, megkárosították a magyar embereket”, kizárják a közbeszerzési eljárásaikból.

„Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból” – közölte Lázár János hétfőn a Facebook-oldalán.

Az építési és közlekedési miniszter posztjában hozzátette, a már folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgálják. „A Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált” – ismertette Lázár János.

Majd azzal folytatta: „A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út.”