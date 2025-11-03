Tóth Gabinak már nagyon hiányzik Varga Judit

Fidesz;visszatérés;Tóth Gabi;Varga Judit;

2025-11-03 14:37:00 CET

A nyíltan Fidesz-szimpatizáns énekesnő szerint az elnöki kegyelmi botrányban megbukó volt igazságügyi miniszter nagyon jó ügyekért állt ki.

Tóth Gabi volt az egyik vendég a Nőfilter podcast legújabb adásában, ahol szóba hozta Varga Judit volt igazságügyi minisztert, mikor a nők közéletben betöltött szerepe került szóba.

– Több a férfi politikus, mint a nő. Nekem nagyon hiányzik Varga Judit jelenléte például. Megmondom őszintén, szerintem egy elképesztő elme volt, nagyon kellemes volt, zenélt, nagyon jó ügyekért állt ki, világlátott nő. A nők több megbecsülést érdemelnének szerintem, és több hangot – osztotta meg emlékeit és gondolatait nyíltan Fidesz-szimpatizáns énekesnő.

Mint ismert, Varga Judit azután mondott le Novák Katalinnal együtt, hogy a volt köztársasági elnök kegyelemben részesítette Kónya Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofilügyben elítélt igazgatóhelyettesét, ő pedig tárcavezetőként először visszadobta, utána viszont ellenjegyezte ezt.

A botrány ellenére nemrég azonban elterjedt, hogy Varga Juditot reaktiválhatja a Fidesz. Ez végül meg is történt, szerdán bejelentették, hogy a bukott fideszes politikus az úgynevezett Nemzeti Mentális Pajzs Program gyermekjogi védnökeként fog tevékenykedni. A hír hallatán Pop Mert, a bicskei pedofil gyermekotthon-igazgató, Vásárhelyi János egykori áldozata nyílt levelet juttatott el lapunkhoz, amiben az ország tragédiájának nevezte a döntést.

Nincs elragadtatva Varga Judit visszatérésétől Lázár János építési és közlekedési miniszter sem.