Varga Judit a Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnökeként tér vissza

2025-10-29 08:25:00 CET

Csatlakozott a kormányközelből elindított Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz a volt igazságügyi miniszter, Varga Judit a program gyermekjogi védnöke lesz – vette észre a Magyar Hang.

Varga Judit az ügyben rövid interjút is adott a bajai AMVE.hu portálnak. Úgy fogalmazott:

„Anyaként nap mint nap látom, mennyi hatás éri a családokat, különösen a gyerekeket. A világ rohan, a digitális tér zajos, és az ember lelke könnyen elfárad. A lelki védőpajzs számomra azt jelenti, hogy tudatosan védjük a belső világunkat – azt a részt, ahol a hitünk, az értékeink és az identitásunk él.”

Hozzátette, számára a legfontosabb értékek a hit, a család és a közösség tisztelete, szolgálata. A fiataloknak szerinte fontos megérteni, hogy a gyökerek nem korlátozzák, hanem megtartják őket. „Ha pedig a családi és személyes identitásuk összhangban van, akkor nem sodorja el őket sem a média, sem az értékvesztett világ. A legfontosabb a személyes példamutatás és az érzelmi nevelés” – mondta.

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Belügyminisztérium, a KINCS és a Nemzeti mentális Egészség Alapítvány segítségével jön létre. A szakmai vezető a Mathias Corvinus Collegiumnál (MCC) tevékenykedő Hal Melinda klinikai szakpszichológus, aki egyben a Bajai Szent Rókus Kórház szakpszichológusa is.